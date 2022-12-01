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Sosyal medya çağında romancı olmak söyleşisi Kadıköy CKM'de

Sosyal medya çağında romancı olmak söyleşisi Kadıköy CKM'de
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Caddebostan Kültür Merkezi’nin bu haftaki söyleşi programının konuğu gazeteci yazar Enver Aysever olacak. Aysever 3 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te Sosyal Medya Çağında Romancı Olmak adlı söyleşide okurlarıyla bir araya gelecek.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) yeni sezonunda yer verdiği söyleşi ve imza günleri programında usta yazarları okurlarıyla buluşturuyor. Programın bu haftaki konuğu gazeteci yazar Enver Aysever olacak. Sosyal Medya Çağında Romancı Olmak başlığıyla gerçekleşecek söyleşinin ardından Aysever Doğan Kitap’tan çıkan kitaplarını Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları Kitabevi’nde okurları için imzalayacak.

ENVER AYSEVER 

Gazeteci yazar Enver Aysever, 1992’de Tiyatro Çisenti’yi kurdu. Uzun yıllar TV8, NTV, SKY Türk, CNN Türk, Halk TV, Kanal 1 kanallarında edebiyat, siyaset programları hazırladı ve sundu. Pek çok üniversite, meslek örgütü ve çeşitli kurumlardan yılın televizyon gazetecisi/programcısı ödülleri alan Aysever Cumhuriyet Pazar, Birgün, Finansal Forum, Varlık, Gösteri gibi dergi ve gazetelere yazılar yazdı. Bir An Bin Parça adlı romanıyla Yunus Nadi Ödülü’nü kazanan yazar, evli ve bir çocuk babası. Yazarın kaleme aldığı bazı kitapları şöyle: Yazgıcılar, Bu Roman O Kız Okusun Diye Yazıldı, Gece Bekçisinin Rüyası, Yaralısın Türkiye, Ayrıntıdaki Şeytan, Nasıl Yazar Olunur, Edebiyat Ölmelidir, Bir Semti Kendince Anlatmak/Ataköy, Kişisel Direniş Kitabı, Nisan’a Mektuplar, Aykırı Sorular, Yazmak Güzel Şey Be Kardeşim, Bize Sağanak Aşk Lazım, Elli Yaşa Buruk Günce.

Enver Aysever’in Sosyal Medya Çağında Romancı Olmak adlı söyleşisi ve imza günü 3 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te CKM B Salonu’nda gerçekleşecek. 

Etiketler Kadıköy Kadıköy Belediyesi Şerdil Dara Odabaşı
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