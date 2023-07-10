Srebrenitsa Katliamı’nın 28. yılında hayatını kaybedenler, Kartal'da büyük bir hüzünle anılacak

Kartal Belediyesi; 11 Temmuz 1995’te, Yugoslavya iç savaşı sırasında Ratko Mladic komutasındaki Sırp ordusunun Bosna-Hersek’in doğusunda bulunan Srebrenitsa’yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde Boşnak sivili katledişinin 28’inci yılı dolayısıyla, Kartal’da bir anma programı düzenliyor.

İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Kartal Belediyesi’nin birlikte hazırladığı programa destek veren dernekler arasında; Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi, Adana Bosna Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Burhaniye Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği, İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi, Bosna Sancak Trakya Rumeli Balkan Türkleri Derneği ile Ümraniye Sancak Bosna Derneği yer alıyor.

Anma programı kapsamında; 11 Temmuz Salı günü saat 19.00’da Kartal Meydanı'nda yer alan ve Gürcü heykel sanatçısı Jhon Gogaberishvili'nin eserleştirdiği Srebrenica Boşnak Soykırımı Anıtı’na çelenk konulacak.

Srebrenitsa Boşnak Soykırımı’nda hayatını kaybeden canlar ve soykırımın dinmeyen acısı, 28. yılında anılacak.