Şükrü Genç'in annesi Kıymet Genç toprağa verildi

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in annesi Kıymet Genç önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Genç’in cenazesi Rumelihisarı Mahallesi’nde bulunan evlerinin önünde helallik alındıktan sonra bu sabah memleketi Gümüşhane’nin Kırın Köyü’nde defnedildi. 89 yaşında hayata gözlerini yuman Kıymet Genç’in cenaze namazını Sarıyer İlçe Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu kıldırdı.

GENÇ’İ ACI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADILAR

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul’da cenaze töreni yapılmazken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, TFF Başkanvekili Ali Düşmez, Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu,Şiran Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, Çamoluk Belediye Başkanı Savaş Akarçeşme, Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, Yeşilbük Belediye Başkanı Sezai Doğan, Gölova Belediye Başkanı İbrahim Yenidünya, Gümüşhane İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Ateş, Sarıyer Belediyesi başkan yardımcıları, meclisi üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar Genç'i acı gününde yalnız bırakmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları, PM üyeleri, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile iş, sanat, siyaset ve spor dünyasından birçok isim ise telefonla arayarak taziyelerini iletti.