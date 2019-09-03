Şükrü Genç'ten Sivas Kongresi mesajı: ''Bu zafer hepimizin''

Aynı tarihlerde ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı kongrenin 100.yıl kutlamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Sivas’ta olacak Genç, “Sivas Kongresi ile bağımsızlığın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atıldığı unutulmamalıdır “ dedi.

“Birkaç gün önce 97.yıl dönümünü geride bıraktığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın kutlama metinlerinde çok güzel bir slogan yer aldı: “Bu zafer hepimizin.” Bu zaferin hepimize ait olduğunun en önemli kanıtlarından birisi hiç şüphesiz Sivas Kongresi oldu” diyen Başkan Genç 100. yıla özel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Zaferin kendisi kadar önemli olan bir diğer konu ise zafere giden yoldur. Düşman işgali altında, yokluklar içerisinde bulunan ülkenin her bir bölgesinden temsilciler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Anadolu’nun bağrında Sivas’ta bir araya geldiklerinde zafere giden yolun temel ilkelerini belirlediler. M. Kemal 1937 yılında Sivas’ta yaptığı bir konuşmada kongrenin önemini şu cümlesiyle özetlemişti: “Burada bir ülkenin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi.”

Sivas Milli Mücadele’ye Ankara’dan önce ev sahipliği yapmış ve Mustafa Kemal Atatürk 108 gün Milli Mücadele’yi Sivas’tan yönetmiştir. Kısacası Sivas Kongresi ile bağımsızlığın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atıldığı unutulmamalıdır.

Birlik ve beraberlik duygusunu sıkı sıkıya hisseden, bağımsızlık ateşi etrafında hiçbir ayrım gözetmeksizin bir araya gelen ülkenin karşısında hiçbir gücün duramayacağını çok iyi biliyorlardı. O yüzden parola belli idi: “Ya istiklal ya ölüm.”

Kongrede birbirinden önemli kararlara imza atılırken şüphesiz öne çıkan maddeler ise “Manda ve himaye kabul edilemez.”, “Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez.” ve “Mili iradeyi hâkim kılmak.” geliyordu.

19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkış ile başlayan uzun yolculuğun istikameti artık belliydi. Bağımsız ve milli sınırlar içerisinde bölünmez bir vatan. Bu ülke kolay kurulmadı. Küllerinden yeniden doğan bu topraklarda yaşayan herkes bir bütün olduğunda emperyalizmin yenilebileceğini tüm dünyaya gösterdi. Mazlum halklara umut ışığı oldular.

Bugün bizlere düşen en önemli görev bu birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni daha aydınlık, daha çağdaş yarınlara hazırlamak ve geliştirmektir. Bunu başarmak için tarihimize bakmamız yeterli. Bu ülken insanları en zor zamanda neleri başarmışlar onları inceleme, okumak ve anlatmak yol gösterici olacaktır.

Bu duygularla Milli Mücadele tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümünü kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşları ile vatanı uğruna şehit düşen herkesi saygı ve minnetle anıyorum.”