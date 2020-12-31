Şükrü Genç'ten Yaşar Kemal'li yılbaşı tebriği

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yeni yıl dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı;

“2020 neyin, nasıl olduğunu ve de boyutlarının nereye varacağını bilmediğimiz bir yıl oldu. Sadece Türkiye değil, tüm insanlık kötü günlerden geçiyor. İçinde bulunduğumuz durumun ne zaman biteceği de belli değil. Hep birlikle el ele, dayanışma içinde olacağız, yani bugüne kadar ülkemizde olduğu gibi. Çok ağır bedeller ödemişiz ama bir şekilde ayağa kalkmışız. Üzerimize düşen sorumluluklarla birlikte, bu sıkıntılı günlerin biteceğine içtenlikle inanıyorum. Yeni yıl yepyeni umutların, heyecanların ve mutlulukların başlangıcıdır. Yaşar Kemal’in çok güzel bir sözü var: ‘Elbet bir gün bütün çiçekler beyaz açar. İstediğimiz şekilde doğar gün.’ 2021’in çok daha güzel günler getireceğine inanıyorum. Yeni yılınızı kutluyor, sağlıklar diliyorum.”