Sultanahmet'te Ekrem İmamoğlu'na sevgi seli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerli üretim laleler kullanılarak peyzajı yapılan ve Sultanahmet Meydanı'na serilen, ''dünyanın en büyük lale halısı''nın açılışını gerçekleştirdi. İmamoğlu, lale halısını çevreleyen bariyerler etrafında toplanıp kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla tek tek selamlaştı. Vatandaşlarla ''selfie'' yapan İmamoğlu, kendisine ilgi gösteren yabancı turistlerle de İngilizce sohbet etti. İmamoğlu, kendisin yakınlarıyla telefonda görüştürmek isteyen vatandaşların da isteğini kırmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya'da üretilen yerli laleler kullanılarak peyzajı yapılan ve Sultanahmet Meydanı'na serilen, ''dünyanın en büyük lale halısı''nın açılışını gerçekleştirdi. İmamoğlu, açılış yapılacak alana kısa bir mesafe kala aracından indi. Tören alanına kadar yürüyen İmamoğlu'nu karşılarında gören vatandaşlar, kısa bir şaşkınlık yaşadı. İmamoğlu, yol boyunca kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Yabancı turistler de İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Tramvay durağından İmamoğlu'na seslenen ve Almanya'dan geldiğini belirten bir kadın vatandaş, ''Bir saniye buraya bakar mısınız? Ay ne tesadüf'' diyerek, İBB Başkanı ile anı fotoğrafı çektirdi.

''İYİ Kİ GELDİN BAŞKANIM''

''İyi ki geldin Başkanım'' diye seslenen vatandaşlar, tören alanında İmamoğlu'nu alkışlar karşıladı. İmamoğlu'na, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de eşlik etti. Törende bir açılış konuşması yapan İmamoğlu, ''Lale deyince İstanbul ve şehrimizin tarihi söz konusu. İstanbul'un tarihten gelen çok güzel gelenekleri var. Ama son yıllarda bu değerin başka ülkelerle anılmasını önlemek ve biraz öne geçmek adına, lalenin gerçek vatanı olan ülkemizde, laleyle ilgili festival yapılıyor. Bunun geleneksel hale getirilmesi güzel bir adımdır. Arkadaşlarımızla bu sürecin daha ileriyi taşınması için çalışma yapacağız. Lalenin bir bahar müjdecisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Baharın güzel günlerindeyiz. Işıl ışıl güzel bir havada büyük emeklerle yapılmış olan halı motifinin hep beraber açılışını yapacağız. Ben de simgesel olarak son birkaç lalenin yerleştirilmesine eşlik edeceğim'' dedi.

''LALE ANAVATANINA DÖNDÜ''

''Şehrimizin dünya literatüründe belki de en ön saflarında bulunan Tarihi Yarımada'nın en üst seviyede ilgi gösterilen yerinde kurulması da çok özel bir durum'' diyen İmamoğlu, ''Her tarafı tarih kokan, binlerce yıl öncesinden gelen maneviyatıyla, hassasiyetiyle çok özel bir alan olan alanda kurulması da güzel bir vurgu olmuş. Lalenin, değerli vatandaşlarımızla burada buluşması, gelecek nesillere de bu geleneğin aktarılması, lalenin vatanının İstanbul olduğunun hissettirilmesi çok önemli. Orta Asya'daki Tiyanşan Dağları'ndan doğup bu topraklara göçü, daha sonra İstanbul'dan bir Avusturya elçisi tarafından Avrupa'ya göçü söz konusu olmuştur. Lalenin anavatanında bu mevsimde bütün İstanbullular'la buluşması ayrı bir simge. Lale Halısı'nda üretilen lalelerin Konya'da yetiştirilen yerli üretim olması da bir başka güzellik. 1460 metrekarelik Lale Halısı'nda 570 bin lale kullanıldı ve 4 farklı motif oluşturuldu'' şeklinde konuştu.

''ÖNEMLİ BİR EMEK VAR''

İmamoğlu, konuşmasını şöyle sonlandırdı: ''Burada önemli bir emek var. Bu emeğin karşılığı olarak bereket ve kahramanlığı sembolize eden koçboynuzu, Aile birlikteliğini simgeleyen bukağı, suyun hayattaki önemini vurgulayan su yolu ile bolluğu sembolize eden pıtrak desenleri, halı üzerinde farklı ölçeklerde karma olarak kullanılmıştır. Halısıyla, lalesiyle motifleriyle tarihimizin sizlerle buluşması bizim için keyif 30 Nisan'a kadar devam edecek. Bütün İstanbullu hemşerilerimizi, bir tarafından Ayasofya, bir tarafında Sultanahmet olan güzel bir İstanbul anısıyla buradan ayrılmalarını diliyorum. Huzuru, sevgi ve barışı simgeleyen, mevsimleriyle, yaşamıyla, insanıyla, tarihiyle ve maneviyatıyla güzel İstanbul'da, daha zevkli bir İstanbul sürecinde birlikte olmak dileğiyle Lale Halısı hayırlı olsun diyorum.''

''TURİSTLERDEN İMAMOĞLU'NA İLGİ''

İmamoğlu, konuşmasının ardından platformdan inerek, lale halısına sembolik olarak beyaz lale dikimi gerçekleştirdi. İmamoğlu, dikimin ardından, lale halısı ile eseri izleyen vatandaşları birbirinden ayıran bariyerlere doğru yöneldi. Burada kendisini bekleyen vatandaşlarla tek tek tokalaşan İmamoğlu, onlarla sohbet edip, bol bol fotoğraf çektirdi. Bu sırada bazı vatandaşlar, İmamoğlu'na sarılıp, kucaklaşarak sevgilerini belli etti. Turistler de İmamoğlu'na ilgi gösterenler arasında yerlerini aldı. İmamoğlu, kendisine ilgi gösteren yabancı turistlerle de İngilizce sohbet etti. İmamoğlu, kendisin yakınlarıyla telefonda görüştürmek isteyen vatandaşların da isteğini kırmadı. Bu sırada bir vatyandaştan kahve daveti alan İmamoğlu, teşekkür ederek İBB Meclisi'ndeki toplantıya yetişmesi gerektiğini belirtti. Bu sırada bazı vatandaşlar, ''Ekrem Başkan'' tezahüratını yaptı. İmamoğlu, bariyerin bitiminde kendisini bekleyen çocuklarla konuşma yaptığı platformun merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu, çocuklara, ailelerine selamlarını iletmelerini ve öğretmenlerini iyi dinlemeleri öğüdünde bulundu.