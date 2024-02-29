Tamamlanan projelerin coşkusu Kartal'da toplu açılış törenleriyle kutlanıyor

Kartallı vatandaşların; kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal ihtiyaçlarına kısa sürede hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla cevap veren Kartal Belediyesi, toplu açılışlar serisine Karlıktepe Mahallesi’nde devam ediyor.

Kartallı vatandaşların; kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal ihtiyaçlarına kısa sürede hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla cevap veren Kartal Belediyesi, toplu açılışlar serisine Karlıktepe Mahallesi’nde devam ediyor. Kartal’a kazandırılan Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı ile Kartal Belediyesi’nin ‘Gezegen’ markası altında tamamladığı 11 sosyal tesisten biri olan ‘Dünya Gezegen Kafe’nin açılışı ve komşu buluşması, 2 Mart Cumartesi günü, Karlıktepe Mahallesi, Yıldız Caddesi’nde saat 14.00’te düzenlenecek coşkulu bir törenle gerçekleşecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in seçim bildirgesinde yer alan ve her biri Kartallılar’ın öncelikli ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen projeler, ‘Kartal İçin Daha Yapacak Çok Şey Var’ ilkesi ile vatandaşların hizmetine sunuluyor.

‘sporda tesisleşme’ atılımının önemli hizmetlerinden Karlıktepe ‘19 Mayıs Spor Parkı’

Çocukların spora erken yaşta başlaması, gençlerin de sportif becerilerine göre en az bir spor dalında branşlaşması amacıyla Kartal’da başlayan ‘sporda tesisleşme’ atılımının önemli hizmetlerinden olan Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı, özelikle gençleri ve spora ilgi duyan her yaştan Kartallı’yı mutlu edecek fonksiyonlar düşünülerek tasarlandı.

Toplamda 7 bin 200 metrekareden oluşan parkta; 2295 m² yeşil alan bulunurken, geri kalan bölümler spor, koşu, dinlenme ve çocuklar için etkinlik alanlarına ayrıldı.

Tenis kortları ve basketbol sahası ile heyecanlı müsabakaların yeni adresi

Park; içinde yer alan tenis kortları ve basketbol sahasıyla, fitness alanı, koşu ve yürüyüş parkurlarıyla özellikle gençlere spor yapabilme imkânı sunarken, her türlü güvenliğin alındığı oyun alanlarında çocuklar da doyasıya eğlenecek. Oluşturulan yeşil donatı alanları ile de çevrede yaşayan her yaştan vatandaş, temiz havada dinlenebilme ve sosyalleşebilme imkânı yakalayacak.

Bütçe dostu ‘Dünya Gezegen Kafe’

Kartal’ın 20 mahallesinin her birine ‘Gezegen Kafe’ oluşturma hedefi ile yola çıkan Kartal Belediyesi, Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı’nin içinde yer verdiği ‘Dünya Gezegen Kafe’nin de açılışını aynı organizasyonla gerçekleştirecek.

Vatandaşların daha sosyal bir yaşam sürmesi, genel ekonomik zorluklar içerisinde bütçe dostu hizmeti, kalite standartlarından taviz vermeden alabilmesi için Dünya Gezegen Kafe Kartallı komşularını ağırlayacak.

Başkan Gökhan Yüksel’den toplu açılış ve komşu buluşmasına davet

Özellikle çocuk ve gençlere yönelik sözlerinin bir diğer somut örneği olan Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı ile Kartal’ın 20 mahallesinin her birine kazandırmayı planladıkları ve şimdiye kadar 11’ini tamamladıkları kafelerden Dünya Gezegen Kafe’yi hayata geçirmiş olmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Karlıktepe Mahallesi’nde gerçekleştirecekleri toplu açılış ve komşu buluşmasına tüm vatandaşları davet etti.