Tarsus'taki tuvaletlere 2 ay içerisinde üçüncü saldırı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kısa süre önce Tarsus’ta Devlet Parkı Mesire Alanı’nda kullanıma açtığı tuvalete yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tuvalet bir kez daha tahrip edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların kullanımına sunduğu tuvaletlere saldırılar devam ediyor. Büyükşehir tarafından Tarsus Berdan Baraj bölgesindeki Devlet Parkı Mesire Alanı’nda inşa edilen tuvalet, geçen ay kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edilmişti. Aynı şekilde Tarsus Kültür Park’ta bulunan tuvalete de zarar verilmişti. Devlet Parkı Mesire Alanı’ndaki tuvalete bir kez daha benzer bir saldırı yapıldı. Aynalar kırıldı, peçetelikler söküldü Vatandaşların ortak kullanımına sunulan erkek, kadın ve engelli bireyler için ayrı ayrı hizmet veren tuvaletin farklı bölümlerinde bulunan lavabolar, aynalar ve fayanslar saldırganlar tarafından kırıldı. Erkek tuvaletinin kapısını yakmaya çalışan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, saldırıda yine lavabo kenarlarında bulunan sıvı sabun kapları ve peçetelikleri yerinden sökerek, farklı eklentileri tahrip etti.