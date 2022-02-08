Tasarımın da Başkent'i Ankara oldu

Başkent’e değer kazandırmak için toplumun her kesiminin fikrini alan Ankara Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi, Başkent’te ilk kez “Ankara Ürün Tasarım Çalıştayı”na ev sahipliği yapıyor. Atatürk Spor Salonu’nda Türkiye’nin farklı üniversitelerinin endüstriyel tasarım bölümü öğrencilerini, meslek profesyonellerini ve öğretim görevlilerini buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kente dair yeni tasarım ve fikirlerin ortaya çıkmasını amaçlıyor.

Gazi Üniversitesi iş birliğiyle ilk kez düzenlenen “Ankara Ürün Tasarımı Çalıştayı”na ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden endüstriyel tasarım bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri ile meslek profesyonellerini bu çalıştayda buluşturdu.

BAŞKENT İÇİN YENİ FİKİRLER YENİ TASARIMLAR

Kent yönetiminde ortak aklı benimseyerek STK’ler başta olmak üzere meslek örgütlerinin, akademisyenlerin, öğrencilerin, esnafın ve vatandaşların görüşlerini dikkate alan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehrin değerlerini ortaya çıkaracak tasarım modelleri ve fikirlerin oluşması için de harekete geçti.

Ankara’yı tasarımın da başkenti yapma hedefi doğrultusunda Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda tasarım çalıştayı düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kente daha estetik görünüm kazandırmak için farklı yaklaşım ve fikirlerin tartışılmasına da zemin hazırladı.

KENT KİMLİĞİNİ ÖNE ÇIKARMA HEDEFİ

Gazi Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında amacı ve konusu iyi tespit edilmiş tema üzerinden adım adım ilerleyen tasarım projelerinin ortaya çıkarılması planlanırken, kentin kendine özgü kimliğinin de öne çıkarılması amaçlanıyor.

Bu anlayış doğrultusunda seçilecek donatı ile tasarımların kent kimliği ve değerlerine uygun olarak yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi üyesi görevlisi Prof. Dr. Serkan Güneş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Pandemi döneminde Büyükşehir Belediye başkanlığımıza Ankara’nın kent kimliğine uygun kent donatımı tasarımı konusunda bir otak akıl yürütelim diye teklif sunmuştuk. Sağ olsunlar olumlu cevap verdiler. Burada 13 farklı üniversiteden 120 kişiyle Ankara için tasarımlar yapmaya çalışacağız. Her kentin kendine özgü bir kimliği bağlamında donatıya ihtiyacı var. Bunların bilinçli bir şekilde tasarlanması gerekiyor. Katılımcı bir anlayışla tasarlanması gerekiyor bizler de bu yaklaşımla ABB ile çalışıyoruz. Çalıştayın çıktılarını öneri seviyesinde sunacağız. Yaptığımız tasarımlar Ankara’ya ne tür katkılar sağlayacak bunların arayışı içeresindeyiz. Amacımız çok seslilik ve Ankara’yı tanıtmak aynı zamanda. Bu imkânın bizlere sağlanmasından dolayı çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz.”

ÇALIŞTAYIN ÖZNESİ: ANKARA

Çalıştaya katılan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Ankara’ya ilk kez gelen katılımcılara Ankara’nın tarihini ve sanatsal simgelerini anlatarak katılımcıların sorularını da tek tek yanıtladı.

Gazi Üniversitesi ile iş birliği ile gerçekleştirilen çalıştayda Başkent için şehir mobilyalarının tasarımlarının da gün yüzüne çıkarılacağına inandığını ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:

“Buradan Ankara’mızın algısına katkı yapacak güzel tasarımların ve çalışmaların ortaya çıkacağına dair umudumuz var. Ankara'ya kimlik kazandıracak, Ankara'yı modern şehirler seviyesine taşıyacak ve daha yaşanılır hale getirecek bu tür faaliyetlerimiz ve desteklerimiz devam edecek. Ankara'daki üniversitelerin dışında Türkiye'nin diğer tasarım bölümü olan üniversitelerden de katılan öğrencilerimiz var. Burada bir hafta boyunca bu çalışmalar devam edecek ve bunun sonunda çıkan ürünleri, tasarımlardan uygun görülenler üretime dönüştürülerek şehrin uygun bölgelerinde kullanılacak, sergilenecek ve halkımızın hizmetine sunulacak.”

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç’un da ‘Sokaktaki Ankara Projesi’ni tanıtarak sunum yaptığı çalıştayda ayrıca Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar da tasarımlar hakkında genç tasarımcılar ile fikir alışverişinde bulundu.

GENÇLER KENTİ GEZDİ GÖZLEM YAPTI

Farklı şehirlerden gelen genç tasarımcılar gruplar halinde Ankara ile ilgili fikir sahibi olmak için kenti gezerken özellikle sosyal alanlarda gözlem yaparak, taksi duraklarını, satış büfelerini, otobüs duraklarını ,oturma gruplarını ve kent donatılarını da yakından inceledi.

Ankara Halk Ekmek Fabrikasını ve engellilerin yaşadıkları problemleri yerinde incelemek için Engelliler Konfederasyonunu da ziyaret eden öğrenciler, gri şehir olarak anılan Ankara’ya renkli tasarımlar kazandırmak istediklerini belirterek düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Güzide Güzel Beyesengül: “Ankara’ya yeni taşındım. Taşındıktan sonra burada birçok sıkıntı saptadım. Bir şehrin sakini olarak ulaşım olsun, yaşam koşulları olsun, trafiği olsun, engellilerin yaşadığı sıkıntılar beni çok rahatsız ediyordu. Bu şehre çözümler üretmenin iyi olacağını düşünerek bu çalıştaya katıldım. Çalıştayda zihni taze olan ve bu işin profesyonelleri de yer alıyor. Çok iyi çözümler üreteceğimize inanıyorum. Herkesin cebinde farklı bilgiler ve deneyimler var. Yapacağımız fikir alışverişleriyle iyi sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Yapılan kimlik çalışmalarında belediyenin bir kimlik oluşturmaya çalıştığını da fark ettim. Bize bu imkânı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.”

-Yusuf Yayla: “Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Ankara’nın kent elemanlarını, donatılarını belirlemek için bir iş birliği yürütülüyor. Bizler de profesyoneller ve gençler olarak bu kent donatılarını birlikte tasarlayacağız. Bizim için önemli bir proje. Bu çalıştayda da elimizden gelen en iyi desteği sağlayacağız.”

-Tuğçe Gül Ülker: “Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Mansur Yavaş’a böyle bir etkinlik düzenlediği için çok teşekkür ederiz. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Herkesin böyle deneyimlerini aktarabileceği bir ortamın olması çok güzel umarım devamı da gelir.”

Başkent’in ruhunu yansıtan ve kente özgü ürün kimliğini öne çıkaracak yeni fikirler ve tasarım modelleri üzerinde beyin fırtınasının yaşandığı çalıştayda tasarım proje çalışmalarının tamamlanmasıyla ortaya çıkan ürünlerin sunumu ve değerlendirme toplantısı 13 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.