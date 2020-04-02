Tunç Soyer’den ''hesap blokesi''ne sert tepki

Dünyada ve ülkemizde hızla yayılan ve milyonlarca insanın hayatını tehdit eden koronavirüs salgınına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TELE1’de katıldığı Zeynel Lüle’nin hazırlayıp sunduğu Gün Ortası programında önemli açıklamalarda bulundu.

Soyer, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının yıkıcı etkisini azaltmak için dayanışmanın şart olduğunu ve bu dayanışmanın sağlanması için bir kampanya başlattıklarını ve bunun büyük destek bulduğunu ifade etti.

Soyer, İçişleri Bakanlığının Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin başlattığı destek kampanyalarında nakit bağışların toplanması için verilen banka hesaplarına bloke koyulmasını da değerlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı sokağa çıkma yasağı uygulanmasına yönelik çağrıya da destek verdi.



