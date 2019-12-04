Turan Hançerli engelli bireyler ve aileleriyle buluştu

Etkinliğe Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin yanısıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Aykut Erdoğdu ve Yıldırım Kaya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri Özgür Karabat ve Ali Şeker, Hançerli’nin de yıllardır içerisinde çalıştığı Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz ve dernek yönetcileri ve birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.Gecede yapılan tüm konuşmalar anlık olarak işaret diline çevrildi.

“Bu enerji Türkiye’yi değiştirecek enerjidir”

Etkinlikte konuşan Başkan Hançerli, “İnanılmaz güzel bir buluşma gerçekleştirdik. İnanılmaz kalabalık ve güzelsiniz. Her türlü derde, sıkıntıya, eşitsizliğe, adaletsizliğe rağmen yaşam dolusunuz, enerji dolusunuz, gülüyorsunuz. İşte bu enerji, bu umut ve bu mücadele azmi İstanbul’u dönüştürdü, Avcılar’ı dönüştürmeye başladı, Türkiye’yi de dönüştürecek enerjidir. Hepinizi çok seviyorum” dedi.

“Ekrem İmamoğlu’nun yüreği bizimle, bizim yüreklerimiz de onunla”

Hançerli, daha önceden planlanmış bir programı olduğu için gecede yer alamayan İstanbul Büyükşeir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da selam göndererek, “Burada buluşmamızın en önemli mimarlarından, “herşey çok güzel olacak” diyen ve her şeyi çok güzel yapan Sayın Ekrem İmamoğlu’na buradan selam gönderelim. Çok istemesine rağmen, daha önce planlanan başka bir program nedeniyle aramızda yok. Ama yüreği bizimle, bizim yüreklerimiz de onunla” ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu’nun Hançerli ile tanışma anısı

Hançerli’nin ardından söz alan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Hayalleri olan insanlar dünyayı dönüştürür” diyerek Turan Hançerli ile tanışma hikayesini anlattı. 4-5 yıl önce Hançerli ile tanıştırıldığını belirten Kaftancıoğlu, “Hayat hikayesini önceden duymuştum. Mücadelesinden haberdardım. O arkadaşımızla tanıştığımızda engelinden değil, hayallerinden söz etmişti ve bana ‘biz inanırsak yapabiliriz’ demişti. O kardeşim şu anda Avcılar Belediye Başkanı olarak karşımızda” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kara ise engelli bireylere, “Sizler yaşamda o kadar büyük engelleri aştınız ki gerçekten görmeyen insanın tanık olmayan insanın inanabileceği bir şey değil” diye seslendi.

“Turan Başkan dünya şampiyonlarıya yarıştı”

Kara, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin engelli sporcularla birlikte yüzmesini örnek göstererek, “Bugün sabah saat 10’da yüzmede Dünya Şampiyonu olan, Türkiye Şampiyonu olan gençlerimizi gördük. Belediye Başkanımız Turan Hançerli iddialı bir şekilde ‘50 metre değil 100 metre gideceğiz’ dedi. Tabii dünya şampiyonu gençlerimizden biri baktı, ‘başkanım emin misiniz?’ dedi. Turan Başkan da ‘eminim, ben 100 metre yüzerim’ dedi. Birbirinden anlamlı bir yarış çıkardılar. Kimin 1’inci olduğu değil, kimin cesaretle o havuza girip iddiasını ortaya koyduğu önemli. Siz yaşama daha çok katıldıkça, daha kararlı ve inatlı oldukça bizim de farkındalığımız giderek artıyor” diye konuştu.

“Hançerli bizim gururumuz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da söz alarak geceye katılanları selamladı. Erdoğdu, “Turan Hançerli bizim gururumuz. Turan Hançerli kocaman yüreğiyle, namuslu, ahlaklı, dürüst belediye başkanlığıyla CHP’nin gururu” dedi.

Geceye katılan engelli bireyler ve aileleri, konuşmaların ardından aynı zamanda Esengücü Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevini de yürüten sanatçı Çılgın Sedat’ın şarkıları eşliğinde doyasıya eğlendi.