Türkiye’de ilk defa özel gereksinimli can dostlara sıcak yuva Balıkesir’de

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi ilçesindeki Yeniköy Mahallesi’nde hayata geçirdiği Can Dost Doğal Yaşam Alanı ile Türkiye’ye örnek olacak öncü bir projeyi hizmete sunuyor. Türkiye’de ilk kez özel gereksinimli patili dostlar için hazırlanan sosyalleşme ve oyun alanlarına da sahip olan tesis can dostlara sıcak bir yuva sağlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karesi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde 75.000 metrekare büyüklüğündeki alanda oluşturulan Can Dost Doğal Yaşam Alanı’nın yapımında sona gelindi. Türkiye’de bir ilk olarak, özel gereksinimli can dostlar için sosyalleşme ve oyun alanının da yer aldığı projenin ilk 30 bin metrekarelik etabı tamamlanırken tesisteki kapasite can dostlar için 6 bine kadar çıkarılıyor.

TAM DONANIMLI TESİS

Can dostların doğal yaşam ortamına uygun olarak tasarlanmış tesiste; ferah, sağlıklı ve güvenli bir alana kavuşan sessiz canlar için Pati Kafe, ameliyathane ve rehabilitasyon alanlarının yanı sıra izolasyon ve müşahede bölümleri de tam donanımlı olarak hizmet verecek. Özel gereksinimli can dostlar için ayrılan bölüm ise Türkiye’de bir ilk olacak.

Patili canlar özgürce oyunlar oynayıp, kendilerine özgü alanlarda sosyalleşebilecek. Özel gereksinimli can dostların tedavi ve bakımları detaylı olarak yapılırken ömür boyu barınabilecekleri güvenli alanlarda yaşamlarını sürdürebilecekler.

AKIN: “ONLAR BİZE EMANET”

Can dostlar için hayata geçirdiği “Sahip Çıkıyoruz, Sahipsiz Bırakmıyoruz”, “Pati Park” ve daha pek çok projeyle Türkiye’ye örnek çalışmalara imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Sokaklardaki can dostlarımızın özellikle kış mevsiminin de gelmesiyle soğukta, aç ve susuz kalmasına bizim gönlümüz razı değil. Bizde Allah korkusu var. Bu hayatı paylaştığımız sevimli dostlarımızın da refahı, güvenliği ve sağlığı için üzerimize düşen ne varsa vakit kaybetmeden yapıyoruz. Yeniköy’deki Can Dost Doğal Yaşam Alanı’nın da büyük bir kısmını tamamladık. Burada Türkiye’de benzeri görülmemiş bir uygulamaya imza attık. Özel gereksinimli can dostlarımız için sosyalleşme ve oyun alanları oluşturduk. Onlar bize emanet. Patili dostlarımız için büyük bir sevgiyle, ilgiyle ve sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

