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Uğur Mumcu Bodrum'da anıldı

Uğur Mumcu Bodrum'da anıldı
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Gazeteci Yazar Uğur Mumcu ölümünün 31’inci yıl dönümünde Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde gerçekleştirilen belgesel gösterimi ile anıldı.

Bodrum Belediyesi organizasyonuyla  gerçekleştirilen belgesel gösterimine Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve vatandaşlar katıldı.

Uğur Mumcu anısına düzenlenen belgesel gösterimi sırasında duygusal anlar yaşandı. Belgesel gösteriminin ardından Sanatçı Pınar Seli, “Yiğidim Aslanım” adlı şarkıyı seslendirdi.

Belgeselin yönetmenliğini yapan Nebil Özgentürk, seslendirilen şarkıdan sonra sahneye çıkarak şunları dile getirdi: “Talihsiz bir 24 Ocak gece yarısıydı. Bu kötü haberin anonsunu ben atmıştım. Bu bir televizyoncu için çok zor bir şeydir. O günleri asla unutmayacağız.”

Uğur Mumcu gibi bir değere daima sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ise yaptığı konuşmasında, “Korkusuz kalemiyle milyonları aydınlatan Uğur Mumcu ve onunla birlikte diğer aydınlarımızı bu gecede sizlerin katkılarıyla andık. Bizler Mumcu ve diğer demokrasi şehitlerini unutmadık unutmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir saat süren program çiçek takdimi ile sona erdi.    

 

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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