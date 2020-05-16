UNESCO, Kadıköy Belediyesi'ni örnek gösterdi

UNESCO, yeni korona virüsle mücadele sürecinde Kadıköy Belediyesi’nin 65 üstü ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik yürüttüğü ‘Komşuluk Gibisi Yok’ kampanyasını örnek gösterdi. UNESCO’nun websitesinde, Kadıköy Belediyesi’nin Türkiye’nin ünlü şef ve aşçılarıyla birlikte yürüttüğü dayanışma mutfağı da yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid 19’dan en fazla etkilenme oranının 60 yaş üstü kişilerin olduğunun belirtildiği haberde, pandemi sürecinde virüsle mücadelede en fazla desteğe yaşlıların ihtiyacı olduğunun altı çizildi. Kadıköy Belediyesi’nin 65 yaş üstü yurttaşlara yönelik kampanyasına ilişkin detaylara yer verilen haberde ‘Türkiye’de COVID-19 sürecinin başlamasından bu yana, Kadıköy Belediyesi’nin ‘kimseyi arkada bırakmayacak’ önlemler almayı hedeflediği vurgulandı. Kampanyanın hedef kitlesini evde yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlar oluşturdu. Belediye korona ile mücadele sürecinde evde kalan yurttaşların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik Korona Kriz Masası’nı oluşturdu. Bu süreçte evde kalan yaşlılara sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Beslenme Uzmanı Dilara Koçak tarafından hazırlanan gerekli tüm besin ihtiyacını karşılayan menüler Belediye’nin mutfağında ünlü şef ve aşçılar tarafından pişirildi. Sosyal mesafe kurallarını ve sağlık koşularını gözeten belediye çalışanları tarafından yoksul, engelli, kronik rahatsızlığı olan yaşlılara sıcak yemek götürdü. ‘Komşuluk Gibisi Yok’ sloganı ile yürütülen kampanya için kamu ve özel sektörle de işbirliği yapıldı. Bu kampanya ‘sadece belli bir grubun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değil insanlara zor zamanlarda moral olmayı da amaçlıyor’ ifadelerine yer verildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, UNESCO’nun Kadıköy Belediyesi’nin faaliyetlerine yer vermesi üzerine şunları söyledi: “Kadıköy Belediyesi’nin, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi komşularımız için hazırladığı sıcak yemek hizmeti Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından yeni koronavirüsle mücadele sürecinde başarılı kampanyalar arasında gösterildi. Kadıköy’de 65 yaş üstü komşularımıza yönelik bu çalışmamız UNESCO’nun bile dikkatini çekti, takdir gördü. Türkiye’de korona ile mücadelede yaptıklarımıza ne kadar gözlerini kaparlarsa kapasınlar, yapılan doğru işlerin karşılık bulacağını, fark edileceğini biliyoruz. Önemli olan dayanışma ile hareket etmek, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek. Her zaman dediğimiz gibi kimseyi geride bırakmayacağız.”