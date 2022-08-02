Üniversite eğitimine Şişli Komşu Kart desteği

Şişli Belediyesi Şişli Komşu Kart ile yeni bir iş birliğine daha imza attı. Belediye, 8 vakıf üniversitesiyle Şişli Komşu Kart Eğitim Hizmetleri İndirim Sözleşmesi’ni imzaladı. Bu protokol çerçevesinde Şişlililer, üniversiteler bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve sürekli eğitim merkezlerinde kurumların belirlediği oranlardaki indirimlerden faydalanabilecekler.

Şişli Belediyesi, temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları kurmak amacıyla başlattığı Şişli Komşu Kart hizmetiyle sürdürülebilir yaşamı destekliyor. Bu kapsamda, bugüne kadar aralarında okullar ve kurs merkezleri, sağlık kuruluşları, küçük esnaf olmak üzere 779 kurumla protokol imzalandı.

Belediye, bu iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek, 8 vakıf üniversitesiyle yeni bir protokolü hayata geçirdi.

Altınbaş Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Nişantaşı Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve sürekli eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerden Şişli Komşu Kart sahipleri kurumların belirlediği oranlarda indirimlerden faydalanabilecekler. İndirimler, 2022- 2023 eğitim döneminden itibaren geçerli olacak.

Hem çevre kazanıyor hem de Şişliler

Şişli Belediye Başkanlığı ana binasında gerçekleştirilen törene; Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve üniversitelerin temsilcileri de katıldı. Protokol imza töreninde Şişli Komşu Kart’ın bugüne kadar sunduğu faydaları ve olanakları aktaran Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sözlerini şöyle sürdürdü:“Projeye başlarken ana hedefimiz; yeniden değerlendirme olanağı olan ambalaj atıklarını toplayarak, geri dönüşüme kazandırmaktı. Bu sayede geleceğimiz olan doğal kaynaklarımızı korumak için bir adım atmış olacaktık. Bunu yaparken de hazırladığımız Şişli Komşu Kart ile komşularımıza çeşitli faydalar sağlayabilecektik. Her iki amacımıza da ulaşma noktasında her gün yeni bir aşama kaydediyoruz. Bugün de Şişli Komşu Kartı bir adım daha ileri taşıyacağız. Protokol imzaladığımız üniversitelerimizden eğitim almak isteyen tüm komşularımız, bu kurumların Şişli Komşu Karta özel olarak sunduğu indirimlerden faydalanabilecekler. Bu hizmetin hayata geçmesinde emek veren herkese teşekkür ederken, üniversitelerimizi de sundukları bu kolaylık için huzurlarınızda şükranlarımı sunmak istiyorum.”