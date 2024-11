Üsküdar Belediyesi Kent Lokantası İBB Başkanı İmamoğlu'nun katılımıyla açıldı

Üsküdar Belediyesi tarafından Yavuztürk Mahallesi’nde açılan Kent Lokantası’nın açılışı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Açılışta konuşan İmamoğlu, Kent Lokantaları’nın, toplumun geçim sıkıntısı çeken tüm katmanlarına hizmet etmek amacıyla kurulduğuna vurgu yaparak, “Bunu Türkiye'nin her yerinde insanlar istiyor ve birçok belediye, hatta sadece CHP’li belediyeler değil, başka belediyeler de farklı isimlerle böyle bir ihtiyacı karşılama yönünde adımlar atılıyor.” dedi.

“İNSANLARIMIZA UMUT OLUYORUZ”

“Yoksulluğumuzdan, geçinememe sıkıntısında dolayı çok üzüntülüyüm, ama böyle bir dayanışmacı, yerel yöneticiliği ortaya koyulmasından dolayı mutluyum” diyen İmamoğlu, “Hepimizin başına musallat olan bu geçim sıkıntısı, açıkçası ekonominin varmış olduğu veriler, paramızın her zaman ve her daim değerini kaybettiği bir süreç, ekonomiyi bir türlü rayına oturtamamaları, özellikle insanlarımızın cebindeki para değer kaybederken ihtiyaç duydukları bütün temel ihtiyaçlara dair, mal ve hizmetlerin artışının en üst seviyede olması, bugün Türkiye'nin büyük bir sıkıntısı. Başlangıçta -hatırlayın- alay ettikleri bu hizmetin, aslında insanlarımıza iyi geldiğini… Bakın; bu zor günlerde, sadece hükümetin anlayışında belediyeler Türkiye'de yoğunlukta olsaydı, insanlarımızın sabrının bile taşacağının ve farklı tepkiler göstereceğinin altını çizelim. Aslında biz burada, insanlarımıza nefes aldırıyoruz. İnsanlarımıza umut oluyoruz. Umut olduğumuzun da farkındayız.” İfadelerini kullandı.

“ÜLKENİN İKTİDARININ DEĞİŞMESİNİ İSTİYORUZ VE BİZ İKTİDARA HAZIRIZ”

İmamoğlu, “Bu, hayatlarını dara sokan ve başlarına musallat olan kötü ekonomi yönetiminin ve özellikle insanlarımızı sıkıntıya sokan bu ortamdan çıkış ümidi olduğunu, biz yerel yönetimde birinci parti olarak iktidar olduğumuz bu dönemde, beklentiyi önümüzdeki ışık dolu süreçte güzel bir mevziye koyarak, insanlarımıza diyoruz ki; ‘Bakın biz sizi hissediyoruz.’ Biz ihtiyaçlarınızı çözmek için uğraşıyoruz. Biz vatandaşımızı dinliyoruz. Onun için icraatçı hizmetlerimize devam ediyoruz. Kentsel dönüşümle son derece üstün mücadele veriyoruz. Aynı zamanda altyapıdan üstyapıya, metrolardan İstanbul'un atık su arıtmasından katı atık yönetimine kadar her hususa koşuyoruz. Ama daha da önemlisi bugünkü yakıcı sorun olan ekonomiyle mücadelede, vatandaşımızın yanında oluyoruz. İşte diyoruz ki; Bugünden yarınları çok iyi hazırlayacak ve vatandaşıyla birlikte düşünen, vatandaşıyla dertlenen bir yönetim anlayışı olarak, biz, artık ülkenin iktidarının değişmesini istiyoruz ve biz iktidara hazırız. Milletimizle birlikte, milletimizi yönetme kabiliyetine sahibiz diyoruz. Aslında bu yönüyle bahsettiğim Kent Lokantası adımının, ‘Küçük adım’ dedikleri yerde aslında ne kadar büyük bir adım olduğunu, insanlarımızın zihninde ve dilinde görebiliyoruz.” şeklinde konuştu.

“KENT LOKANTALARI, BİRİNE YA DA BİRİLERİNE BİR RANT SAĞLAMA YERİ DEĞİLDİR”

“Burada ortaya koyduğumuz iş, sadaka anlamı taşımıyor.” diyen İmamoğlu, “Yani biz, ‘Lütufta bulunuyoruz’ demiyoruz. Vatandaşa diyoruz ki; ‘Siz, bizim başımızın tacısınız. Bugün ülkeyi yöneten bu aklın, bu sistemin sizi düşürdüğü durumu görüyoruz. Asaletli vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Ona, kent lokantalarında değerini hissettiriyoruz. Sunduğumuz hizmetin hiçbir partizan tarafı yoktur. Kapıdan içeri giren her yurttaşımız; sorgusuz, sualsiz o hizmetten faydalanır. Çünkü vatandaşımıza ait olan imkanların, yine vatandaşımıza döndürülmesinde adil bir sistem uygulanmaktadır. Burada partizanlığı söküp atan, vatandaşa ait olan her şeyin vatandaşa nasıl döndürüldüğünü, vatandaşa nasıl aktarılabileceğini gösteren çok asil bir yöntemdir. Onun için, kent lokantalarımızda asla partizanlık yoktur. Her vatandaşımız kapıdan içeri eşit girer, eşit çıkar. Bunları, bu iktidarın anlayışında göremezsiniz. O da şu: Bu açtığımız kent lokantaları, bir rant kapısı değildir. Kent lokantaları, birine ya da birilerine bir rant sağlama yeri değildir.” dedi.

“KAYYIM ANLAYIŞI, MEMLEKETİN HER İNSANININ SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA BİR DARBEDİR”

2024 Kasım ayına kadar, kent lokantalarımızdan girip, bir öğün yemek yiyen vatandaşın sayısının 2,5 milyona ulaşmak üzere olduğunu aktaran İmamoğlu, “Açtığımız ve açacağımız kent lokantalarında, bu sürecin acısını hafifletmeye çalışıyoruz. O gün geldiğinde, kent lokantaları işe yaramazsa ne olur? Vallahi öyle zengin bir toplum var olsun, varsın kent lokantaları işe yaramasın. O gün geldiğinde, ona başka bir misyon bulur. Orada başka bir hizmeti açarız. Yakında Esenyurt'ta bir kent lokantamızı açıyoruz. Hazır durumda. Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer Başkanımızın bizden özellikle isteğiydi. Onun için, çok yakın zamanda giderek, Esenyurt'ta, onun adına söz verdiğimiz o kent lokantasını hizmete açıyor olacağım. Buradan Ahmet Özer'in, ilçe belediyemizin, değerli profesör doktor hocamıza kayyım atanmasını buradan da kınıyorum. Tutuklanması hukuka aykırıdır, vicdana aykırıdır. Kayyım anlayışı, memleketin her insanının seçme ve seçilme hakkına bir darbedir. Buna asla müsaade etmeme adına hukuki, kanuni, yasal bütün mücadelemizi sonsuz bir şekilde vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.” diye konuştu.

“HAKSIZLIĞIN VE HUKUKSUZLUĞUN YAPILDIĞI HER KONUDA…”

İmamoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

“’Bu bana yapıldı karşı çıkıyorum, bir başkasına yapıldığında susuyorum’ anlayışı da değildir. Haksızlığın ve hukuksuzluğun yapıldığı her konuda, her hakkın savunusunda en ön safta koşmaya, mücadele etmeye, dayanıklı bir Türkiye Cumhuriyeti, adil bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olsun diye mücadele etmeye, burada, Üsküdar'da, Yavuz Türk Mahallesi'nde de bütün hemşerilerimizin huzurunda söz veriyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, kadim milletimiz, bizim insanlarımız, bugünün Türkiye'sinde konuşulan bu sorunların hiçbirisini hak etmiyor. Ama ekonomik ama geçim sıkıntısı ama eğitimdeki sorunlar ama adalet sistemindeki problemler, eşitsizlikler… ‘Ben ne yaparsam yapayım, hak ettiğimi elde edemem, alamam’ düşüncesinin var olduğu bir ülkeyi hak etmiyor. Bu ülkenin en başta gençleri hak etmiyor. Yeni doğan bebekleri hak etmiyor. Çocuklarımız hak etmiyor. Onların, gelecekte paramızın değerini bulduğu, bu cennet vatanın hak ettiği yaşam kalitesinin oluştuğu, insanlarımızın işsizlikle boğuştuğu değil, yaratıcı fikirleriyle dünyanın en önde koşan milleti olduğunun ve tam da cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken eğitimden sanata, sanayiden kültüre, İstanbul'un dönüşümünden her hususta en güçlü şekliyle mücadele edeceğimize ve başarıya kavuşacağımıza inanıyorum.”

DEDETAŞ: “KENT LOKANTALARI AÇILIŞLARINA DEVAM EDECEĞİZ”

Kent lokantalarını “Marka proje” olarak niteleyen Sinem Dedetaş da “Gönül ister ki, hiç böyle lokantalara ihtiyacımız olmasın. Herkes, insani şartlarda, canı istediği yerde yemeğini yiyebilsin. Bunun için de kalıcı politikalar üretmek zorundayız. Partimizin büyükleri, siyasilerimiz, bizler de görev alan yöneticiler olarak, ekonomik sorunlarına kökten çözümüne ilişkin politikalar üretmekle yükümlüyüz. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Ama yakıcı kent yoksulluğuna karşı, şu anda atmamız gereken önemli bir adımdı bu. Dolayısıyla, bundan sonra da diğer mahallelerimizde de kent lokantaları açılışlarına devam edeceğiz” dedi.

İmamoğlu, Dedetaş ve beraberlerindeki heyet, konuşmaların ardından, vatandaşların yoğun ilgisi altında kent lokantasının açılışını gerçekleştirdi.