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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: ''Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın''

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: ''Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın''
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Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li telef olup gidecek'' sözlerine yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'ndaki ''Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li telef olup gidecek'' sözlerine yanıt verdi. 

Erdoğan'a ''Sonunda ağzındaki baklayıp çıkarmışsın'' diyerek seslenen İmamoğlu, ''Cumhurbaşkanının “telef oldunuz”, “telef olacaksınız” sözü Türk siyasi tarihinin en dehşet verici itiraflarından birisidir.'' dedi.

İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşım şöyle:

Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!

Ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu unutup açıkça bir cumhurbaşkanı adayını “telef” etmekle tehdit etmişsin. Beni değil on milyonlarca seçmeni, milleti tehdit ediyorsun.

Aziz Milletim!

Cumhurbaşkanının “telef oldunuz”, “telef olacaksınız” sözü Türk siyasi tarihinin en dehşet verici itiraflarından birisidir.

Erdoğan rakiplerini saf dışı bırakmak için her yolu denediğini, daha da deneyeceğini itiraf etmiştir.

Seçimi iptal ederek, milli iradeyi yok sayarak, emrine aldığı yargı marifetiyle rakibini hapse atıp 35 yıllık diplomasını iptal ederek, aile fertlerini hapse atarak bizi durduramayacağını gören bu akla şu soruyu sorun:

Bilmediğimiz başka hangi yöntemlerin var? Daha ne yapacaksın? Henüz “heybenden” çıkarmadığın başka ne kaldı?

Aziz Milletim;

Telef olan Türk ekonomisidir, iştir, aştır, ekmektir,
Telef olan demokrasi ve hukuktur,
Telef olan milyonlarca emeklinin, işçinin, memuru , çiftçinin, gencin hayatıdır,
Telef olan “milletin hizmetkarı” diye yola çıkarıp bir kenara atılan Ak Partili kadrolardır,
Telef olan her musibete rağmen yıllarca Erdoğan’ı sırtlamış Ak Partili seçmenin umutlarıdır.

Bu kötücül aklın yakıp yıkmadığı, canından bezdirmediği, inim inim inletmediği, “telef etmediği” ne kaldı?

Allah’ın izni, milletin desteğiyle ne telef olacağız, ne de kimseyi telef edeceğiz.

Ülkeyi bu kötücül akıldan kurtarıp düze çıkaracağız."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP yönetimini sert sözlerle hedef almıştı. Erdoğan, ''Bir de kalkmış bu perişan hali ile Cumhurbaşkanı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Ondan önceki de çalmadık kapı bırakmamıştı. Ama sonuç ortada Cumhurbaşkanı olacaktı şimdi tarih oldu. Şimdi kapısını çalan yok. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi izleyip göreceğiz. Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesinde daha kaç CHP'li telef olup gidecek. Bizim hizmetlerimizin zekatı bunların yaptıklarını 10'a katlar, 100'e katlar, 1000'e katlar. Önce mahalle temsilcimizin siyaset seviyesine çıksın sonra ne diyor diye kulak kabartırız. Hatalarından dönene kadar bu şahsı kendi partisindeki ayak oyunları ile oyalanmaya mahkum ediyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.

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Etiketler ekrem imamoğlu ibb recep tayyip erdoğan
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