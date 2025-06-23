  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Üsküdar Belediyesi'nin ''Güvenli Okul Sokakları'' projesine ödül

Üsküdar Belediyesi'nin ''Güvenli Okul Sokakları'' projesine ödül

Üsküdar Belediyesi'nin ''Güvenli Okul Sokakları'' projesine ödül
Güncelleme:

Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilen ''Güvenli Okul Sokakları'' projesi Climate KIC tarafından düzenlenen ''Sürdürülebilir Şehirler Hareketlilik Yarışması''nda para ödülüne layık görüldü.

Üsküdar Belediyesi, hayata geçirdiği "Güvenli Okul Sokakları" projesi ile okulların çevresindeki yaya yollarında güvenliği artırmak ve yaya konforunu sağlamak için yenilikçi bir planlama yapıyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda okul çevresinde yapılan düzenlemelerle, öğrenciler kentteki günlük aktivitelerini daha keyifli ve güvenli bir şekilde deneyimlemeye başladı. Eski araç işgallerinin yerini, ebeveynlerimizin çocuklarını beklerken dinlenebileceği ve sosyalleşebileceği oturma alanları aldı. 

Climate KIC tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Şehirler Hareketlilik Yarışması”na katılan 149 başvuru arasından ödüle layık görülen 4 projeden biri Üsküdar Belediyesi’nin oldu.

Romanya’nın Braşov, Portekiz’in Viseu Dao Lafoes ve Hollanda’nın Lahey kentleriyle birlikte ödüle layık görülen Üsküdar Belediyesi, Güvenli Okul Sokakları Projesi hibe desteğine hak kazandı.

Ödül, “www.climate-kic.org” adresinden duyuruldu.

 

text-ad
Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Real Madrid'i zafere Arda Güler taşıdı... Real Madrid'i zafere Arda Güler taşıdı... Öz kızını boğarak öldürdüp, cesedi odaya kilitledi: ''Ablanız eve gelmedi'' Öz kızını boğarak öldürdüp, cesedi odaya kilitledi: ''Ablanız eve gelmedi'' CHP lideri Özel son anket sonucunu açıklayıp erken seçim resti çekti! CHP lideri Özel son anket sonucunu açıklayıp erken seçim resti çekti! Bahar Candan ile Dilan Polat'ın vefat eden Nihal Candan için helva şovu büyük tepki çekti! Bahar Candan ile Dilan Polat'ın vefat eden Nihal Candan için helva şovu büyük tepki çekti! Rekor zamların ardından akaryakıt fiyatlarına 'indirimcik'' geliyor! Rekor zamların ardından akaryakıt fiyatlarına 'indirimcik'' geliyor! Güzel oyuncu Burcu Özbek'i çileden çıkarttılar; isyan ettiği ifadeler olay oldu Güzel oyuncu Burcu Özbek'i çileden çıkarttılar; isyan ettiği ifadeler olay oldu Maaş alamadığı için grev yapan işçiler gelen SMS ile bir şok daha yaşadı Maaş alamadığı için grev yapan işçiler gelen SMS ile bir şok daha yaşadı Avrupa'nın teknoloji devi Türkiye'de ikinci dev satın alma için harekete geçti! Avrupa'nın teknoloji devi Türkiye'de ikinci dev satın alma için harekete geçti! Son seçim anketinden AK Parti'ye de CHP'ye de soğuk duş Son seçim anketinden AK Parti'ye de CHP'ye de soğuk duş Erdoğan gelen telefonla salonu terk etti Erdoğan gelen telefonla salonu terk etti
Türkiye'deki elektrikli otomobil kandırmacasına ceza yağdı! Türkiye'deki elektrikli otomobil kandırmacasına ceza yağdı! Ankara'da yeni Anayasa için milletvekili transferi çalışmaları başlıyor Ankara'da yeni Anayasa için milletvekili transferi çalışmaları başlıyor Benzin ve motorinde 1 litrede ne kadar vergiye ödüyoruz ? Vergi uzmanı Ozan Bingöl hesapladı Benzin ve motorinde 1 litrede ne kadar vergiye ödüyoruz ? Vergi uzmanı Ozan Bingöl hesapladı Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu: ''Belediyenin onlarca aracını kullandı!'' Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu: ''Belediyenin onlarca aracını kullandı!'' Türkiye'nin ikinci Ayasofya'sı olan gizemli hazinesine ziyaretçi akını Türkiye'nin ikinci Ayasofya'sı olan gizemli hazinesine ziyaretçi akını Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın çalıştığı iş yerinde katledildi! Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın çalıştığı iş yerinde katledildi! Göz göre göre insan beynini öldüren en basit hata ortaya çıktı Göz göre göre insan beynini öldüren en basit hata ortaya çıktı Dikkat! İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi var Dikkat! İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi var Real Madrid'e galibiyeti getiren Arda Güler transferi için kararını verdi Real Madrid'e galibiyeti getiren Arda Güler transferi için kararını verdi Fatih Altaylı cezaevindeyken boş koltuklu canlı yayından sert tepki! Fatih Altaylı cezaevindeyken boş koltuklu canlı yayından sert tepki!