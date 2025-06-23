Üsküdar Belediyesi'nin ''Güvenli Okul Sokakları'' projesine ödül

Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilen ''Güvenli Okul Sokakları'' projesi Climate KIC tarafından düzenlenen ''Sürdürülebilir Şehirler Hareketlilik Yarışması''nda para ödülüne layık görüldü.

Üsküdar Belediyesi, hayata geçirdiği "Güvenli Okul Sokakları" projesi ile okulların çevresindeki yaya yollarında güvenliği artırmak ve yaya konforunu sağlamak için yenilikçi bir planlama yapıyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda okul çevresinde yapılan düzenlemelerle, öğrenciler kentteki günlük aktivitelerini daha keyifli ve güvenli bir şekilde deneyimlemeye başladı. Eski araç işgallerinin yerini, ebeveynlerimizin çocuklarını beklerken dinlenebileceği ve sosyalleşebileceği oturma alanları aldı.

Climate KIC tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Şehirler Hareketlilik Yarışması”na katılan 149 başvuru arasından ödüle layık görülen 4 projeden biri Üsküdar Belediyesi’nin oldu.

Romanya’nın Braşov, Portekiz’in Viseu Dao Lafoes ve Hollanda’nın Lahey kentleriyle birlikte ödüle layık görülen Üsküdar Belediyesi, Güvenli Okul Sokakları Projesi hibe desteğine hak kazandı.

Ödül, “www.climate-kic.org” adresinden duyuruldu.