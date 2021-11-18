Usta Ozan ''Mahzuni Şerif'' Türküleri Kartal’da Yankılandı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Kasım ayı kültür etkinlikleri kapsamında, merhum halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif’in hayatının türküleriyle harmanlanarak anlatıldığı “Mahzuni Şerif” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Ankara Birlik Tiyatrosu tarafından sahneye konulan oyun Kartallı vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Dakikalarca ayakta alkışlanan oyunun sona ermesinin ardından oyunculara Kartal heykelciği takdim edildi.

“Dom dom kurşunu”, “Garip” “Ceşmi Siyahım” gibi unutulmaz türkülerin ozanı Aşık Mahzuni Şerif’in hayatını anlatan tek perdelik müzikli oyun, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Pandemi kurallarının uygulanarak; HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümünün yapılmasının ardından seyircilerin içeri alındığı oyuna Kartallılar büyük ilgi gösterdi.

Bu yıl 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ankara Birlik Tiyatrosu tarafından sahneye konulan oyunda, Mahzuni Şerif’in Kahramanmaraş’ın Berçenek Köyü’nden başlayan yaşamından kesitler, türküler eşliğinde sahneye kondu. Dönemin siyasi olayları ve bunun toplumsal etkilerini de ortaya koyan oyunda Mahzuni Şerif’in türküleri eşliğinde doğumundan ölümüne kadarki sürede; okul hayatı, eşiyle tanışması, önemli halk ozanlarından Âşık Veysel ile aralarındaki ilişkiye kadar pek çok anısı anlatıldı.

Maraş Katliamı, Sivas Katliamı, askeri darbeler gibi birçok olaya tanıklık edilen oyunda Mahzuni Şerif’i oyuncu Mehmet Güler canlandırdı. Ali Öztunç’un “Devri Mahzuni” kitabından uyarlanan ve tiyatrocu Gül Göker tarafından oyunlaştırılan “Mahzuni Şerif” oyunun yönetmenliğini Mustafa Sarı yaptı. Oyuncular; Gül Göker, Merve Köse, Fahri Bozbaş, Ender Yiğit İbrahim Emin Ege ve Hakkı Şahin’in rol aldığı oyunun müzikleri Ekrem Ataer tarafından yapıldı. Her birine seyircilerin de eşlik ettiği Mahzuni Şerif’in türküleri oyun esnasında Serhad Raşa tarafından seslendirildi ve Raşa’ya bağlaması ile Aydın Yıldız eşlik etti.

90 dakika süren ve Kartallı tiyatro severlerin dakikalarca ayakta alkışladığı oyunun ardından sahneye çıkan Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi ve Cumhuriyet Partisi Kartal İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Karababa oyuncular adına Gül Göker’e kartal heykelciği takdim etti. Burada kısa bir konuşma yapan usta oyuncu Göl Göker uzun süren pandemi yasaklarının ardından yeninden tiyatrocuların izleyici ile buluşmasına vesile olan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.