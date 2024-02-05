''Yarı Saydam Perşembe Hikâyeleri'' adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Şubat ayı kültür sanat programı kapsamında sahneye taşınan ‘Yarı Saydam Perşembe Hikâyeleri’ adlı tiyatro oyunu ile eski İstanbul hanımefendi ve beyefendisi nezaketine hayran kuşak ile yeni nesil gençlere fantastik bir İstanbul anlatıldı.

Yazar ve yönetmen Dilek Uyar yönetimindeki ‘Süpürgeli Oyuncular Tiyatro Topluluğu’ tarafından Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, kapalı gişe izlendi. 27 Kişilik kalabalık oyuncu kadrosuyla izleyenlere etkileyici anlar yaşatan oyun, Kartallı tiyatro severlerden büyük alkış topladı.

Bir saat süren ve tek perdeden oluşan oyunda, yapay zekâlı kurmaca dijital ekran bağımlısı olmuş, gömüldüğü cep telefonu ekranında dış dünyadan kopmuş, başını kaldırdığı anda ilgisini çeken bir mekânda hemen özçekim yaparak sosyal medyada paylaşan ve bu şekilde beğeni toplamaya çalışan sanal bir kuşağın, trajikomik hali gözler önüne seriliyor.

Yazar ve yönetmen Dilek Uyar’ın, İyilik Yap İyi Ol Derneği’ne bağlı sanat atölyesinde tiyatro deneyimi olmayan halktan kişilere verdiği uygulamalı tiyatro eğitimiyle, yediden yetmişe gönüllü oyunculardan oluşan ‘Süpürgeli Oyuncular Tiyatro Topluluğu’nun doğal bir performans sergilediği oyunun bir başka etkileyici tarafı ise 8 yaşındaki en küçük oyuncu Rüzgâr Demir ile 85 yaşındaki en büyük oyuncu olan Müzeyyen Erkılıç’ın sergiledikleri muhteşem performans oldu.

Oyunculardan Başkan Yüksel’e teşekkür

Oyunun sonunda seyirciyi selamlayan oyuncular, organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarına ve Kartal Belediyesi ailesine teşekkür ederek, Kartal Belediyesi’nin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kültürel ve sanatsal etkinliklere kucak açan bir belediye olması temennilerinde bulundular.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına organizasyona katılan Kültür İşler Müdürü Deniz Şahin, oyunun yazar ve yönetmeni olan Dilek Uyar’a çiçek takdimini, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can ile birlikte gerçekleştirdi.

Oyuncuları tek tek tebrik eden Şahin, “Kalabalık bir ekiple bu kadar güzel bir iş ortaya koyan sevgili Dilek Uyar ve tüm ekibi tebrik ediyor, bizlere bu güzel akşamı yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Bugün hayatımızın bir gerçeği olan dijitalleşmenin sınırları aştığında bizleri ne noktalara getirebileceğini gözlerimizin önüne seren bu güzel oyundan, çok fazla ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum’ dedi.