Yavaş: ''Hak yerini buldu Ankara halkı gereken cevabı verdi''

“Hak yerini buldu, Ankara halkı gereken cevabı verdi” diyen Başkan Yavaş, seçim döneminde yaşadıkları zorluklara rağmen çalışmalarının sonuç verdiğini, hakkındaki iddialara karşı hukuk yolunu tercih ettiğini ve dava açtığını ifade etti.

Bazı asılsız iddialar nedeniyle üzüldüğünü de vurgulayan Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“Ekrem İmamoğlu, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili birilerinden ifade almak istediler, suçlama yapmak istediler, bu basına da yansıdı. Kulağınıza geliyordur, Ankara’da da aynılarını duyuyoruz. Bunlar demokrasi adına çok ayıp şeyler, bunu üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Önce İstanbul’u halledelim 6 ay sonra Ankara’yı da halledeceğiz sözleri Ankara’nın her yerinde yayılıyor. Resmi olarak da ağızdan ağıza yayılıyor. Maalesef bunlar üzücü şeyler. Ben ortadayım her şeye açık bir insanım. 3 kere aday oldum, benimle ilgili bir husus varsa şimdiye kadar yüz bin defa çıkarmanız gerekirdi ama sonradan bir takım oyunlarla Ankara halkının iradesini yok sayıp o iradeyi ortadan kaldırmanın hem Türk demokrasisine zararı olduğu gibi ekonomiye de zararı olacaktır, telafisi imkansız zararlar doğacaktır.

Umuyorum ki Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye’nin ittifakı sözü, ‘Türkiye’nin tümünü kucaklarız, hep birlikte kucaklaşırız, hep beraberiz bu ülke hepimizin’ sözleri gerçek olur. Biz çalışmalarımızı yaparken hükümetle birlikte sadece ve sadece Ankara için Ankaralıların hayrına olan bütün çalışmaları yapma arzusundayız.”

İSTANBUL SEÇİMLERİ

23 Haziran’da İstanbul’da yenilenecek seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Yavaş, seçim tahminlerini de paylaştı:

“Seçim çalışmayla kazanılır. Sayın Ekrem İmamoğlu’nda yüksek motivasyon gördüm. Yolda gezerken bile halkın ilgisi çok çok fazlaydı. Herkes bu seçimde de üstüne düşen görevi yapacak. Bu seçimde İmamoğlu lehine açık fark olacağını düşünüyorum. İstanbul’da seçmenin vicdanına seslenmek lazım.”

HİTİT GÜNEŞİ SEMBOLÜ

Ankara’nın en eski sembollerinden Hitit Güneşinin geri getirilmesi yönündeki yoğun taleplerin hatırlatıldığı Başkan Yavaş, şu bilgileri verdi:

“Meclis aritmetiği 43’ye karşı 105. Bu haliyle geri getirmek sembolü çok zor. Lüzumsuz yere de enerji harcamak istemiyoruz. Yine de Hitit Güneşi sembolünü her yerde kullanmaya çalışıyorum ama resmi sembol olarak kullanamıyoruz.”

YENİ YENİ PROJELER YOLDA

Seçim öncesi Ankaralılara verdiği sözleri teker teker tutacağını belirten Başkan Yavaş, bu projelerin bir kısmını da anlattı:

“Bu birinci dönemde projeleri hayata geçireceğimi düşünüyorum. Ben kendimi sevdirerek, saydırmayı seven biriyim. Tüm bu projeleri 5 yıla sığdırabileceğim kanaatindeyim. 32 kilometrelik bisiklet yolu projesi, İstasyon Caddesi projesi ve Metro için görüşmelere başlıyoruz. Köylere güneş enerjisi ve su indirimi gündemimizde. Haziran ayında Polatlı’da bir çalıştay yapacağız. Ankara nüfusu 6 milyon neredeyse. Her bir proje için bir yönetici ve bir danışman görevlendirmeyi düşünüyorum.”

Parti ayrımı olmadan Başkentlilere en iyi hizmeti götürmek için birlik içinde çalışmayı arzu ettiğini belirten Başkan Yavaş, ilçe belediye başkanlarının ivedi çözülmesi gereken sorunlarda bile gelip kendisiyle görüşmemesini ise eleştirdi.

Başkan Yavaş, Batıkent’te yaşanan hayvan katliamı ile ilgili ilk kez talimat verdiğini ve açılan davaya müdahil olduklarını hatırlatarak, “Sonuna kadar suçsuz hayvanların hakkını arayacağız, suçluların cezalandırılmalarını istiyoruz. Biz davaya suçtan zarar gören olarak katılıp mahkemede devam edeceğiz. Cezalandırılmaları için temyiz hakkımız oluyor, az ceza verilirse sonuna kadar suçsuz hayvanların hakkını arayacağız ve bu Türkiye’ye iyi bir örnek olacak” dedi.