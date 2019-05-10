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  4. 10 Mayıs 2019 11:19

Yenimahalle'deki dans gecesinde üniversiteli gençler Nazım’ı salladı

Yenimahalle Belediyesi, Başkent Üniversitesi Dans Topluluğu’nun düzenlediği 16’ıncı Dans Festivali’ne ev sahipliği yaptı. 8 ayrı üniversiteden dans topluluklarının hünerlerini sergilediği festivalde üniversiteli gençler rengârenk kostümleri ve performanslarıyla göz doldurdu.

Yenimahalle'deki dans gecesinde üniversiteli gençler Nazım’ı salladı
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Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen festivale, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkent Üniversitesi Kurucusu Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Sanatın birleştirici gücüne ihtiyacımız var

Gecede kısa bir konuşma yaparak konukları selamlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sanat; insana sevgiyi, kardeşliği, aşkı aşılar, insanları birleştirir” dedi.

Sanatın; sınırları, engelleri, farklılıkları ortadan kaldıran birleştirici gücüne inandıklarını ifade eden Başkan Yaşar “Yenimahalle, Ankara’da kültür ve sanatın merkezidir.Bugün bu gençlerimizi de ilçemizde ağırlamaktan onur duyuyorum” diye konuştu.

Yenimahallelilerden festivale tam not

Salsa’dan Çaça’ya, Hiphop’tan Flamenko’ya, Tango’dan Rumba’ya kadar geniş bir yelpazede gösteri sunan topluluklar uzun süre alkışlandı. Gösterileri büyük beğeni ile izleyen Yaşar ve Haberal, dansçıları tek tek tebrik etti. Konuşmaların ardından festivale katılan topluluklara katılım belgesi verildi. 

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