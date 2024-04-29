Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahmet Mekin, Küçükçekmece'de

Türk sinemasının yaşayan en yaşlı erkek oyuncusu 92 yaşındaki Ahmet Mekin, Küçükçekmece Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde sanatseverlerle buluşturulan ve yaşamından izler taşıyan ''Türk Sineması’nın Cumhuriyet Çocuğu Ahmet Mekin'' adlı sergiyi ziyaret etti.

Cennet Mahallesi’nde gençlik yıllarını geçiren usta oyuncu Ahmet Mekin onuruna, Sefaköy Galeri Küp’te açılan sergide, Araştırmacı-Yazar Alican Sekmeç koleksiyonundan 250’ye yakın eser yer aldı. Sergide yer alan fotoğraf ve film afişlerini tek tek gezen Ahmet Mekin ve ailesine Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç eşlik etti.

Ahmet Mekin: Küçükçekmece benim çok özel bir yönüm

Küçükçekmece’de pek çok anısı olduğunu ifade eden duayen sanatçı Ahmet Mekin, “Sergiyi çok beğendim. Sinemaya başladığım ilk günden son güne kadar birçok anı var burada. 1959 yılından 1999 yılına kadar 40 sene Küçükçekmece’de yaşadım. Küçükçekmece benim çok özel bir yönüm. Burada çok hareketli zamanlarım geçti. Politika yaptım, meclis üyeliği yaptım. Bu özel sergi için Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ diye konuştu.