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111.5 KİLO BOMBA MALZEMESİ ELE GEÇTİ !

111.5 kilo Bomba malzemesi ele geçti !

İstanbul'da yapılan bir operasyonda 111.5 kilo bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

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Diyarbakır'da PKK'ya yönelik 85 kilo 550 gram plastik patlayıcının ele geçtiği operasyonda firari olarak aranan E.B ile bağlantılı İstanbul'daki M.E.T'nin evine yapılan operasyonda 111 kilo 433 gram bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçti. M.E.T gözaltına alındı. Ele geçen patlayıcı malzemelerin İstanbul'da sansasyonel bombalı bir saldırıda kullanılmak üzere Diyarbakır'dan getirildiği bildirildi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Diyarbakır'da 85 kilo 550 gram plastik patlayıcının ele geçtiği operasyonda polis patlayıcı ile bağlantılı E.B'yi tespit etti. E.B heryerde aranırken, İstanbul'da bağlantılı olduğu 7 adres belirlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 adrese operasyon düzenledi.

PKK'lı M.E.T gözaltına alınırken yapılan aramada bomba yapımında kullanılan 81 kilo 83 gram amonyum nitrat, 19 kilo 46 gram TNT, 10 kilo 75 gram alüminyum tozu, 1 tabanca, 21 mermi, örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçti.

M.E.T sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ele geçen bomba malzemeleri de incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na teslim edildi. Polis yaptığı araştırmada, patlayıcıların İstanbul'da sansasyonel bir bombalı saldırıda kullanılmak üzere Diyarbakır'dan getirildiği bildirildi.

Hürriyet
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