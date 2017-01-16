15 KİLO ALTIN TAKILDI

15 kilo altın takıldı

Eski ANAP milletvekili Mehmet Güneş'in oğlunun düğününde 2 milyon TL'lik altın takıldı.

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İşadamı Mehmet Güneş ve Fatma Güneş çiftinin oğulları Ferhat Güneş ile Ankaralı işadamı Hüsamettin Üstünel ile eşi Sare Üstüel’in kızları Mürüvvet Üstünel’in düğünleri JW Marriott Otel’de gerçekleşti.

Çiftin nikâh şahitliklerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, eski TBMMBaşkanı Cemil Çiçek, eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, Mehmet Akyürek, Halil Özcan, Mehmet Ali Develi ve Mahmut Kaçar yaptı. İmzaların atılmasının ardından ailecüzdanını geline veren Cemil Çiçek, “Evlilik uzun bir yolculuk. Nikâh sırasında bir arkadaş ‘Ayağına bas’ dedi. Ama siz gaza gelmeyin. Mutlu bir evlilik için birbirinizin ne ayağına basın, ne de damarına basın” dedi.

Nikâhın ardından başlayan takı töreninde kilolarca altın önce keselere dolduruldu. Keselerin dolması üzerine altınlar valize konuldu. Kilolarca altınla tıka basa dolan bavul daha sonra görevli tarafından düğün salonundan çıkarılarak güvenli bir yere nakledildi. Zincir, bilezik ve kolye gibi bazı takılar ise gelinin üstünde kaldı. Düğünde altınların yanı sıra Türk Lirası ve çok az da dolar takıldı. Gecede değeri 2 milyon TL’yi bulan yaklaşık 15 kilo altın takıldığı ifade edildi.

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EKONOMİ OKUDUM

Damat Ferhat Güneş, altınları nasıl değerlendireceğinin sorulması üzerine, “Ekonomi okudum. Toplanan altınları en uygun şekilde Ankara’mız için değerlendireceğiz. Urfa’nın geleneğinde altın bir adettir. Eşim Ankaralı, o da bize ayak uyduruyor” dedi. Gelin Üstüner ise altınları taşırken yorulduğunu ifade etti. Habertürk

Habertürk
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