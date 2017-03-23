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15 TEMMUZ'DA TAKSİM'E KAMYONLA ÇIKAN BOZ'A ÖZEL TEŞEKKÜR

15 Temmuz'da Taksim'e kamyonla çıkan Boz'a özel teşekkür

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimine karşı koymak amacıyla kamyonla Taksim Meydanı'na çıkan Şerife Boz ile sohbet etti.

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Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması çalışmaları kapsamında bulunduğu Elazığ'da dün katıldığı canlı yayın programının ardından konakladığı otele geçti.

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Yıldırım, burada Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbe girişimine karşı koymak amacıyla kamyonla Taksim Meydanı'na çıkan Şerife Boz ve eşi Şenol Boz ile ayaküstü sohbet etti.

Yıldırım'ın, Şerife Boz'un,15 Temmuz'da kamyona binerek, komşularıyla birlikte Taksim'e gittiğini hatırlatması üzerine, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Boz'un komşusunun da Elazığlı olduğunu dile getirdi.

Elazığ'a bir program için geldiklerini söyleyen Şenol Boz da "Sayın Başbakanım, siz 'evet' diyorsunuz, biz de 15 Temmuz'dan beri 'evet' demeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA
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