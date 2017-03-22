  • ''Bu yaz bir kaosa hazır olun''
  • Ankara'yı ayağa kaldıran darbe iddiasının sırrı çözüldü
  • Suriye sınırından keskin nişancı ateşi: 1 asker şehit
  • Tuğrul Türkeş'ten Devlet Bahçeli ile ilgili ilginç açıklama
  • OHAL'i bahane edip memurların kişisel bilgileri çaldılar

ABD 33 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ

ABD 33 sivili öldürdü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Rakka bölgesinde dün gece yarısı gerçekleştirdikleri hava saldırısında 33 sivil yaşamını yitirdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Rakka bölgesinde dün gece yarısı gerçekleştirdikleri hava saldırısında 33 sivil yaşamını yitirdi. Londra merkezli Suriye Gözlem Örgütü'nün haberine göre Rakka'nın batısındaki Mansur kentinde, hava saldırısında isabet alan okul binasının enkazı altından IŞİD militanlarının bölgeye gelerek olay yerindeki insanları bölgeden çıkarmasına kadar geçen sürede 33 ceset çıkarılarak kayıt altına alındı. Enkaz altından daha sonra iki kişinin de sağ olarak çıkarıldığı bilgisi alındı. Yerel halkın, Gözlem Örgütü'ne aktardığı bilgilere göre hava saldırısında isabet alan okul binasında buraya yerleştirilmiş 40 dolayında aile bulunuyordu. Binadaki ailelerin Rakka, Homs ve Halep'in köylerinden buraya yerleştirilen vatandaşlar olduğu belirtildi. Teyid edilemeyen bilgilere göre enkaz altından çıkarılan ceset sayısının daha fazla olduğu öne sürüldü. Örgütün açıkladığı rakamlara göre 8 Mart'tan bu yana, son katliamla birlikte ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırılarında öldürülenlerin sayısı 116'ya ulaştı. Bunların 18'inin çocuk, 23'ünün kadın, 42'sinin de erkek olduğu belirtildi. Son saldırıda enkaz altından çıkarılan cesetlerin cinsiyetlerinin ise henüz tespit edilemediği belirtildi.

DHA
102
-
Irmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladıIrmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
Sınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlarSınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlar
Konya'da dikkat çeken görüntüKonya'da dikkat çeken görüntü
Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''
Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!
Lise öğrencisinden müthiş buluşLise öğrencisinden müthiş buluş
Nesli tehlike altında... Hatay'da ortaya çıktıNesli tehlike altında... Hatay'da ortaya çıktı
6 ay boyunca komşusunun maaşını çaldı6 ay boyunca komşusunun maaşını çaldı
Çelik o programa katıldığına bin pişman olduÇelik o programa katıldığına bin pişman oldu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS