ABD, YPG'ye zırhlı araç verdi !

ABD, PKK’nın Suriye kolu olan YPG’ye yeni zırhlı personel taşıyıcı araç verdi. Kanada’da kurulan şu anda dünyanın 8 ülkesinde çok uluslu olarak faaliyet gösteren IAG (International Armored Group) adlı şirkete ait olan zırhlı araçların YPG’ye verildiği örgüt mensuplarının yayınladığı fotoğraflarla ortaya çıktı. Uluslararası haber ajansı Reuters da, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ilk kez zırhlı araç verdiğini bildirdi.

SDG SÖZCÜSÜ DOĞRULADI

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin liderliğindeki SDG'nin sözcüsü Talal Silo'nun açıklamasına göre, zırhlı araçlar ve personel taşıyıcılar dört veya beş gün önce geldi.

Ajans, Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasından bu yana ABD'nin SDG'ye desteğinin genişlediğini belirtti.

Silo, verilen araçların sayısı düşük olsa da "bunun yeni bir destek olduğuna dair bir kanıt" olduğunu belirtti ve "Daha önce bu tarz bir destek almamıştık, hafif silahlar ve mühimmat alıyorduk" dedi.

Silo, "Yeni ABD liderliğinden, güçlerimize yönelik -daha öncekinden fazla- tam destek sinyalleri var" ifadesini kullandı.

10 KİŞİ KAPASİTELİ

IAG Guardian APC olarak tanıtılan taşıyıcı, 4x4 yüksek korumalı bir zırhlı araç. Çatışma bölgelerinde askerler ile ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından kullanılabilen taktik zırhlı araçta tam teçhizatlı 10 askeri personel taşınabiliyor. IAG Guardian’ın 360 derece dönen taretine makineli tüfek, füze ve bomba atar monte ediliyor. Araçta yangın söndürme sistemi, taktik tekerlekler, elektrikli vinç, monitörlü termal görüntüleme ve gözetleme kameraları, uzun menzilli ışıklar, VHF ve HF iletişim sistemleri bulunuyor.

Yüksek balistik ve patlama direncine sahip IAG Guardian’ın zemini, kara mayınları ve EYP’lere karşı koruması için özel olarak tasarlandı. Blast (patlama) etkisini azaltan zırh ve koltuk sistemine sahip araç YPG militanları tarafından kullanılmaya başladı. B6 ve B7 koruma seviyeli zırha sahip olan araçları ABD Ordusu, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, Malezya gibi ülkeler ile Birleşmiş Milletler askeri amaçlı kullanıyor.

TÜRKİYE TEPKİLİ

Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; Türkiye, başta uçaklar ve helikopterle bölgeye silah indiren ABD olmak üzere; Almanya, Fransa ve İtalya gibi YPG’ye silah verme kararı alan ülkelere tepki gösteriyor. ABD ve diğer ülkeler silahların DEAŞ’a karşı kullanılması için verildiğini söylüyor. Ancak bu silahların namluları PKK tarafından Türkiye’ye çevriliyor. YPG’nin elinde Alman yapımı tanksavar füzelerinden, Rus yapımı zırhlı muhabere aracı BMP’ye kadar bir çok konvansiyonel silah bulunuyor.

BURSA’DA OFİSİ VAR

Bazı markaların şasisi üzerine araçlar imal edip, bazı markalarında 4x4, kamyon ve otomobillerini zırhlandıran IAG, 21 yıl önce Kanada’da kuruldu. IAG’nin Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Bulgaristan, Pakistan ve Türkiye’de üretim tesisleri ve satış ofisleri var. Şirketin Türkiye’deki üretim tesisleri Bursa’da bulunuyor. Şirketin ürettiği zırhlı araçlar NATO ülkelerinin bir çoğunda kullanıyor.