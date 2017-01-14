ABD'den Astana açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, ABD'nin 23 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Suriye toplantılarına Türkiye ya da Rusya tarafından resmi olarak davet edilmediğini söyledi.



Bu arada Türkiye, Rusya ve İran’dan yetkililer, Astana’da düzenlenecek Suriye zirvesinin çerçevesini belirlemek üzere Moskova’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, '23 Ocak'ta Astana'da yapılacak Suriye toplantılarına davet edildiniz mi? Görüşmelerde sizin bir rolünüz olacak mı?' sorusuna verdiği yanıtta, "Orada bir rolümüz olacak mı bilmiyorum ve bu konuda sizi görüşmeleri düzenleyen Rusya ve Türkiye'ye yönlendirmek isterim. Biz henüz bir davet almadık" dedi.

Sözcü Yardımcısı Mark Toner, "Bu görüşmeler hakkında size bir şey söylediler mi?" sorusuna da, "Bakanımız, kendisinin de ifade ettiği gibi hem Rus hem de Türk mevkidaşıyla irtibat halinde Suriye'deki durumu görüşüyor. Bu yüzden de elbette kendisi bu görüşmelerde süreci hızlandırabilir. Fakat biz bu görüşmeleri düzenleyen değiliz" karşılığını verdi.

Türk, Rus ve İranlı yetkililer Moskova'da bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk, Rus ve İranlı yetkililerin, Astana’da gerçekleştirilecek Suriye zirvesi hazırlık sürecini görüşmek üzere Moskova’da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Departmanı Başkanı Sergey Verşinin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caberi Ensari ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal’ın görüşmeye katılan isimler olduğu kaydedildi.

Görüşmede, Suriye'deki çözüm süreciyle ilgili Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan uluslararası zirveye hazırlık sürecinin ele alındığının belirtildiği açıklamada, zirvenin, Suriye'de istikrarlı bir ateşkes sürecinin sağlanmasına, terörist gruplara yönelik mücadelenin devamına ve Suriye'de siyasi çözüm sürecine ivme kazandırması konusunda tarafların hemfikir olduğu ifade edildi.

AA / DHA