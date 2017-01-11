ABD'DEN SURİYE İTİRAFI

ABD'den Suriye itirafı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ''ABD'nin Suriyeli askerlerini vurması ateşkese zarar verdi'' dedi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD'nin Suriyeli askerlere yönelik saldırılarının Rusya ile yaptıkları ateşkes anlaşmasına zarar verdiğini söyledi.

Başkent Washington'da Barış Enstitüsü'nde "ABD'nin Dünyadaki Rolü" konulu konferansta söz alan Kerry, şöyle konuştu:

"Suriye'deki karışıklığın basit bir konu olmadığını belirterek, "Suriye konusunda Rusya ile İran arasında neler oluyor, Suudi Arabistan ve İran birbirlerine karşı çıkıyor, Kürtlerin istekleri ve Erdoğan'a karşı çıkmaları, Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik istekleri, Sünniler ile Alevilerin karşıtlıkları, Halkın Esad'a karşılığı, İsrail filan derken neredeyse 6 ayrı savaşın yaşandığı bir bölgeden bahsediyoruz her gün."

ABD'nin Suriyeli askerleri vurması nedeniyle Rusya'nın, Washington'un ateşkes anlaşması kapsamında ılımlı muhalifleri teröristlerden ayırma konusunda ciddi olmadığına inandığını söyleyen Kerry, "Ateşkes anlaşması, bir süreliğine sessizlik uygulanmasını öngörüyordu. Ancak anlaşmanın beşinci gününde 70 Suriyeli askeri bombaladık ve Ruslar, bizim ciddi olmadığımıza, El Nusra Cephesi'ni beslediğimize ve muhalifleri teröristlerden ayırmak istemediğimize inandı. Daha sonra da insani yardım tırı vuruldu ve anlaşma suya düştü" dedi.

ABD'nin dünyada yaşanan sorunları çözmek için çabaladığını ve liderliğini sürdürdüğünü savunan Kerry, ABD Başkanı Barack Obama'nın görev süresi içinde Rusya ile ilişkilerde ilerleme sağlandığını söyledi. Kerry, yaşanan gerilime karşın Washington ile Moskova arasında önemli konularda anlaşma temeli bulduğunu belirterek, Suriye'deki kimyasal silahların tahliyesi ve Paris anlaşması gibi konularda işbirliği yapılmasını örnek verdi.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, 17 Eylül 2016'da Deyr ez-Zor yakınlarında Suriye ordusu üstüne hava saldırıları düzenlemiş, saldırılarda yaklaşık 70 asker hayatını kaybetmiş, 100 kişi de yaralanmıştı. ABD Savunma Bakanlığı saldırıyı bir "kaza" olarak nitelemişti.

DHA
464
Gülizar'ın katil zanlısı ifade değiştirdi !Gülizar'ın katil zanlısı ifade değiştirdi !
Ünlü iş adamı tacizden tutuklandıÜnlü iş adamı tacizden tutuklandı
Karısının çıplak fotoğrafını paylaştıKarısının çıplak fotoğrafını paylaştı
Hayranının teklifini kabul ettiHayranının teklifini kabul etti
Evli sevgilisini öldüren kadına müebbet istemiEvli sevgilisini öldüren kadına müebbet istemi
Johnson'dan AB hükümetlerine 15 Temmuz eleştirisiJohnson'dan AB hükümetlerine 15 Temmuz eleştirisi
Cenaze namazında facia: 2 ölü, 23 yaralıCenaze namazında facia: 2 ölü, 23 yaralı
GAZİANTEP'TE POLİSE İKİNCİ SALDIRI !GAZİANTEP'TE POLİSE İKİNCİ SALDIRI !
Gaziantep'te çatışma anı kameradaGaziantep'te çatışma anı kamerada
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS