ACI HABER: 2 EVLADIMIZ ŞEHİT, 2 EVLADIMIZ DA YARALI...

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında gece teröristlerle çıkan çatışmalarda 2 jandarma uzman çavuş şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından 12 Ocak'ta başlatılan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuşlar Samet Kaya ve Veysel Şirin şehit olurken, 2 asker yaralandı. Bitlis Valili tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından 12 Ocak'ta başlanan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak'ta tarihinde meydana gelen çatışmada Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 personel şehit olmuş, 2 personel ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Operasyon devam ediyor."

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

Çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Samet Kaya ve Veysel Şirin için bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.