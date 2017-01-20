Adriana Lima: ''Karın kaslarımı öp''

Kariyerinde son derece başarılı işlere imza atarak başarılı modeller arasına adını yazdıran Adriana Lima, 35 yaşında olmasına rağmen fiziğini koruyor.
Özellikle son zamanlarda spor salonlarında daha fazla vakit geçirmeye başlayan Lima, çalışmalarının karşılığını almaya başladığını hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gösterdi.
Seksi bir paylaşımda bulunan Lima, karın kaslarını gösterdiği karenin altına; “Karın kaslarımı öp” notunu düştü.
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