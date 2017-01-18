Alanya’da otomobilin üzerine çığ düştü

Alanya merkezden otomobiliyle yola çıkan Musa Alanay, Torosların zirvesinde bulunan ve yoğun kar yağışından dolayı ulaşımın zorlaştığı Kuşyuvası mevkiine geldiği sırada çığ düştü. Düşen çığın altında kalan Musa Alanay, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak durumu Karayolları yetkilerine bildirdi. Karayolları ekipleri ihbar üzerine ilçe merkezinden yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Musa Alanay’ı kurtarmak için yola çıktı. Yaklaşık 3 saat sonra çığın düştüğü bölgeye varan ekipler kara gömülmüşmüş otomobili kepçeler aracılığıyla bulunduğu yerden çıkardı. Olaydan yara almadan kurtulan sürücü Musa Alanay, "Yolda ilerlerken aniden arabanın önü ve üzeri karla kaplandı. Allah korudu" dedi.