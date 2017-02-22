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ALEVLERİN ARASINDAN KURTARDI

Alevlerin arasından kurtardı

İstanbul'da bir binanın giriş katında çıkan yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye alevlerin arasından kurtardı.

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Kartal'da bir binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan kişiyi, itfaiye ekibi balkondan eve girerek alevlerin arasından kurtardı. Ağır yaralanan Mahmut Kocabaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 11.00 sıralarında Karlıktepe mahallesi Öztaş sokaktaki 4 katlı binanın giriş katında çıktı. Giriş kattan yükselen dumanları gören bina sakinleri kendilerini dışarı atarken durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Bu sırada binada yaşayanlar içeride birisinin olabileceğini söyledi. Dairenin giriş kapısı kilitli olduğu için itfaiye, balkonun demir korkuluklarındaki kilidi kesip camı kırdıktan sonra dairenin içine girdi.Ekipler içerde ağır yaralı Mahmut Kocabaş'ı dışarı çıkardı.

VUCÜDUNDA İLERİ DERECEDE YANIK

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen kontrol altına alındı. Yerdeki yaralıya ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptıktan sonra sağlık ekipleri beklendi. Vücudunda ileri derecede yanıklar olan yaralı yerde acılar içinde kıvrandı. Bir oto yıkamacıda çalıştığı öğrenilen Mahmut Kocabaş'ın annesiyle birlikte yaşadığı, yangın sırasında evde tek olduğu öğrenildi. Ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesine kaldırlan Kocabaş'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

"AMBULANS GEÇ GELDİ" İDDİASI

Mahalle sakinleri ambulansın geç geldiğini öne sürdü. Binada oturduğunu söyleyen bir kadın, "Ben 5 defa aradım.Diğer arkadaşlar da aradı. Ayrıca emniyetteki arkadaşların da aradığını biliyorum" diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
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