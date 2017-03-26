  • 3 milyon mülteci Türkiye yolunda !
  • Hükümetten Galatasaray'a sert tepki
  • Avrupa yaz saatine geçti, Türkiye'de saatler şaştı
  • Adil Gür'den referandum anketi
  • 50 milyonluk vurgun

ALİ OSMAN AKKUŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ali Osman Akkuş hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği'nin önemli ismi Ali Osman Akkuş hayatını kaybetti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türk Sanat Müziği'nin önemli seslerinden sanatçı Ali Osman Akkuş, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Türk Sanat Müziği'nin önemli seslerinden sanatçı Ali Osman Akkuş, 66 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar TRT'de ses sanatçısı olarak görev yapan Akkuş, yarın Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Ali Osman Akkuş, 1951 yılında Çorum'da doğdu. 1981 yılında TRT’nin açtığı sınavı kazanan Akkuş, Ankara Radyosu’nda göreve başladı. Yaklaşık 40 yıllık sanat yaşamında, Türk müziği repertuarına önemli katkılarda bulunan Akkuş, 3 albüme de imza attı. 2016 yılında TRT'den emekli olan Akkuş, evli ve 2 çocuk babasıydı. Ali Osman Akkuş, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle, bir süredir tedavi görüyordu. Akkuş'un cenazesi, Kocatepe Cami'nde yarın öğle vakti düzenlenecek törenin ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

581
-
Ümit Özdağ'dan Başbakan Yıldırım hakkında şok iddiaÜmit Özdağ'dan Başbakan Yıldırım hakkında şok iddia
Şehit Halisdemir'in pastasını yapan kadından şok sözlerŞehit Halisdemir'in pastasını yapan kadından şok sözler
Türkeş referandum kararını açıkladıTürkeş referandum kararını açıkladı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu sen yalan makinesisinErdoğan: Kılıçdaroğlu sen yalan makinesisin
Türk lirasında yeni dönem başlıyorTürk lirasında yeni dönem başlıyor
FETÖ, Tatlıses'in mallarına böyle çökmüşFETÖ, Tatlıses'in mallarına böyle çökmüş
Galatasaray'da FETÖ'cülerle ilgili şok kararGalatasaray'da FETÖ'cülerle ilgili şok karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şok 'Kılıçdaroğlu' çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şok 'Kılıçdaroğlu' çıkışı
Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybettiKorkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS