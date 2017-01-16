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ANKARA'DA ADLİYE ÇALIŞANLARINA FETÖ OPERASYONU

Ankara'da adliye çalışanlarına FETÖ operasyonu

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 32 adliye çalışanından 25’i gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, Ankara’daki adliyelerde çalışan aralarında zabıt katibi, mübaşir ve yazı işleri müdürlerinin de olduğu 32 kişi için gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adliye çalışanı 32 kişiden 25’ini gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan bir kısmının daha önce meslekten uzaklaştırıldığı, bir kısmının ise halen görevde bulunduğu öğrenildi.

24 şüphelinin ByLock kullandığı belirlendi

Haklarında gözaltına kararı verilen 32 kişiden 24’ünün, FETÖ mensuplarının örgüt içi iletişim programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi.

Gözaltı kararı bulunan 7 kişinin ise halen arandığı bildirildi.

AA
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