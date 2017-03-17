Ankara'da Deniz Baykal depremi ! Tepki yağıyor...

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Trabzon'da referandum ile ilgili yaptığı konuşmada "Bu kadar yetkiyi peygambere verseniz, peygamberi bozar." sözlerine bugün tepki geldi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, peygamberler üzerinden yapılan benzetmenin çok çirkin olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Açıklama yapmadan önce uzmanlara sorsunlar' derken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 'Sapık ne dediğini de bilmiyor herhalde' diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bu sözün kabul edilebilir bir söz olmadığını belirtti. Peygamberlerin beşer olduğunu ama şaşmadıklarını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"PEYGAMBERLER ÜZERİNDEN BENZETME ÇİRKİNDİR"



“Beşer şaşar lafı, son derece yanlış bir laf. Peygamberler, bizim inancımıza göre masumdurlar, suçsuzdurlar. Hazreti Peygamber'den sonra artık bir peygamber gelmeyeceği için peygamberler üzerinden bir benzetmede bulunmak, son derece yanlış ve çirkindir. Bir referandum kampanyası yapıyoruz. ‘Hayır’ derseniz, ‘hayır’ı başka gerekçelerle izah edebilirsiniz ama ‘hayır’ı izahta zorlandığınız zaman böyle bir sözün söylenmesi asla kabul edilemez. Bu doğrudan doğruya dinin siyasete alet edilmesidir. Dini değerlerin siyasi kaygılarla harcanmasıdır.”



"BAYKAL TECRÜBELİ BİR SİYASETÇİ"



Baykal’ın tecrübeli bir siyasetçi olduğunu, bunları kastetmediğini çok kısa bir süre içerisinde açıklayacağını dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Aksi takdirde milletimizin büyük çoğunluğunun inançlarını tahfif etmiş olur yani küçük görmüş olur. Bu da kabul edilebilir bir durum değildir. Kendisinden bir açıklama bekliyoruz. 'Sözlerim yanlış anlaşıldı, onu kastetmedim' demesi, ne kastettiyse onu açık bir şekilde ortaya koyması lazım. Öyle şey olur mu? Ne demek peygamber olsa şaşar. Peygamber şaşmaz. Bizim peygamber inancımızın aslı, peygamberlerin masumiyetidir, günahsızlığıdır. Peygamberlerin hiçbirisi şaşmaz ve Hazreti Peygamber'den sonra da bir peygamber yok. Böyle bir benzetme, yanlış, batıl bir benzetmedir ve milletin inançlarını küçük düşürecek bir benzetmedir. Kabul etmiyoruz.”

BAKAN BOZDAĞ: UZMANLARA SORUP KONUŞSUNLAR



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Baykal'ın açıklamasını eleştirdi. Bozdağ 'Siyasetçilerimizin çok dikkatli olması gerekir. Keşke bir ilahiyatçıya sorsa... Cahilliğin dışa vurumundan başka bir şey değil.' dedi.



Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:



"Deniz Baykal’ın yapmış olduğu açıklamayı talihsiz bir açıklama olarak görüyorum. İslam literatüründe açıklama yapacaksak veya siyasette bazı kavramlar kullanırken siyasetçilerimizin çok dikkatli olması lazım. Toplumun hassasiyetlerine, dinin değerlerine dikkat etmesi lazım. Maalesef sayın Baykal’ın yaptığı açıklama İslamın ve Müslümanların kabul ettiği peygamberlik yaklaşımıyla bağdaşmıyor. Keşke bir ilahiyatçıya sorsa, söylediği sözün ne anlama geldiğini bir müftüye sorsa, ona doğru cevapları verirlerdi. Bunun bir saygısızlık olduğunu Peygambere bir hadsizlik olduğunu kendilerine söylerler.



Geçenlerde de İzmir Barosu bir video hazırladı. Orda da Hz Adem ve Hz Havva üzerinden bir anlatım yapıldı. Buda cahilliğin dışa vurumundan başka bir şey değil. Daha sonra sayın Kılıçdaroğlu’da 'bu İslam’da da caiz değildir' diye bir şeyler söyledi. CHP sistem değiştiriyor ama bilgi ile değiştirmesi daha temenni ettiğimiz bir şey. Din hakkında ki yanlış bilgiler ve bilgisizlikler ile bir değişiklikle ortaya kötü görüntüler çıkıyor. Sayın Baykal’a tavsiyem, CHP’ye tavsiyem, dinle ilgili konuşurken uzmanlara sorup konuşsalar, hem kendileri zarar görmez hem de yapmak istemedikleri bir saygısızlığın fotoğrafı ile karşı karşıya kalmazlar"

BAKAN ÖZHASEKİ: SAPIK NE DEDİĞİNİ DE BİLMİYOR



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Sümme haşa dün birisi saçmalamış öyle 'peygamberi bile azdırır’ diye. Sapık ne dediğini de bilmiyor herhalde. Peygamberliğin hangi makam olduğunu da bilmiyor herhalde. Öyle tuhaf laflar ediyorlar, sizin zihninizde iz bıraksın diye yapıyorlar bunu. Abartarak söylüyorlar." dedi.