Apo sloganı atan gruba polis müdahalesi

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde HDP ve DBP tarafından Yeni Şehir Stadı'nda düzenlenen nevruz programında, atılan slogan üzerine polis 1 kişiyi gözaltına alımak istedi. Kalabalığın buna itiraz etmesi üzerine polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı.

Yüksekova ilçe merkezi dışında bulunan Yeni Mahallede Şehir Satadyumu'ndaki nevruz kutlamaları saat 11.00'de başladı. Kutlamalara, HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve yaklaşık 700 kişi katıldı. Geniş güvenlik önlemlerini alındığı stadyuma çevresinde alana gelenler tek tek üst aramasından geçirildi. Alana bayrak, pankart, afiş ve flema alınmasına da izin verilmedi.

Müzik eşliğinde kutlamalar sürerken, kalabılığın içerisinde bulunan bir kişinin Abdullah Öcalan lehine slogan atatmak istemesi üzerine polis uyarıda bulunup, onu gözaltına almak istedi. Bir grubun buna itiraz etmesi üzerine de polis müdahalede bulundu ve toplanan kalabalığı gözyaşartıcı bomba kullanarak dağıttı. Çıkan olaylar sırasında birçok kişi, gözaltına alınırken, stadyumda toplananlar ise yapılan bu müdahale üzerine alandan ayrıldı. Şu ana kadar yapılan gözaltılarla ilgili de henüz bir açıklama yapılmadı.