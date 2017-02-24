Asırlık İnönü yalısı satılıyor

Boğaziçi'nin en gözde klasik Osmanlı yalılarından biri olan Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı’na ait Anadoluhisarı’ndaki 100 yıllık Komodor Remzi Bey Yalısı, yıllardır süregelen hukuk savaşının ardından bir kez daha icradan satışa çıkarılıyor.

İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri’nde yer alan yalı, 1917’de inşa edildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Balkan, Çanakkale, Sakarya ve Büyük Taarruz’da savaşan Mümtaz Aktay Paşa tarafından satın alınan yalıya 1972’de sahip olan Erdal İnönü, binayı kagir olarak yeniden yaptırıp, “Benden sonra müze olsun” diye vasiyetinde bulunmuştu.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre; 20 milyon lira fiyat biçilen yalı bir banka borcu nedeniyle 28 Şubat’ta ihale yoluyla satışa sunulacak. Taban oturma alanı 153, toplam kullanım alanı ise 634 metrekare olan yalıda 4 salon, 6 oda ve 7 banyo ve tuvalet ile asansör bulunuyor. Denize sıfır yalı Anadoluhisarı Kalesi ile Boğaziçi arasında kalıyor. Binanın girişinde ise tek katlı 25 metrekare alanlı görevli binası bulunuyor. 28 Şubat’ta Beykoz Adliyesi Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi’nde ihaleye çıkacak yalının ilk ihalede alıcısı olmaması durumunda, ikinci ihale 28 Mart’ta yapılacak.

İCRA TAKİBİ BAŞLATMIŞTI

Yalının satış hikayesi, Sevinç İnönü’nün armatör kardeşi Hasan Selim Sohtorik’in sahibi olduğu Sohtorik Denizcilik ve So-Trans Denizcilik şirketlerinin 1997 ve 1998’de, gemi almak için Emlakbank’tan çektiği 13 milyon 390 bin ve 1 milyon 950 bin dolarlık kredilere Hasan Sohtorik ile birlikte kefil olması ve borçların ödenmemesi nedeniyle gündeme gelmişti. Sevinç önünü kredi borçlarını ödeyemeyen kardeşine kefil olduğu için 1999 ve 2001’de icralık olmuştu. İki icra dosyasında toplam 2 milyon 875 bin TL’lik anaparaya yıllık yüzde 180 faiz uygulanınca Sevinç İnönü’nün borçları toplamda 26.4 milyon TL’nin üzerine çıktı. İnönü, uygulanan yıllık yüzde 180’lik faiz oranını indirmek ve daha önce ödediği 500 bin doları geri almak için mahkemeye başvurmuştu. Yüzde 180 faizle 6 milyon 665 bin TL’ye ulaşan ilk takipteki borç için Sevinç-Erdal İnönü Vakfı’na ait Komodor Remzi Bey Yalısı, 4 yıl önce de haciz edilerek satışa konulmuştu.

Yalı, 4 yıl önce de 7 milyon 600 bin lira değerle satışa çıkarılmıştı Emlakbank adına şirket avukatları, 1999’da hem krediyi kullanan şirketler hem de kefiller Sevinç İnönü ve Hasan Selim Sohtorik’e noter ihtarı çekmiş, banka borçlular aleyhine icra takibi başlatmıştı. 10 yıllık süreç sonunda bankaya toplam 2 milyon 874 bin lira borcu bulunan Sevinç İnönü, başka bir bankadan aldığı kredi ile satış günü son anda yalıyı kurtarmıştı. İnönü geri kalan borcun faizi ve geçmişte yaptığı ödeme için de yasal yollara başvurmuştu.