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ATO'DAN SİGORTA ACENTELERİNE MÜJDE

ATO'dan sigorta acentelerine müjde

Sigorta acenteleri der KOBİ kapsamına alındı.

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun girişimleri sonucu sigorta acentelerinin KOBİ kapsamına alındığını bildirerek, "Yeni düzenlemeye göre, bundan böyle sigorta acenteleri de Küçük ve  Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteklerinden faydalanabilecek." ifadesini kullandı.

BAŞBAKAN TALİMAT VERDİ, BAKAN MÜJDEYİ AÇIKLADI

Baran, yazılı açıklamasında, Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyareti  sırasında sigorta acentelerinin KOBİ statüsüne alınması konusunda destek  istediğini belirterek, "Sayın Başbakanımızın, ziyaretimiz sırasında verdiği talimat çerçevesinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız konuyla ilgili gerekli düzenlemeyi yaptı. 15 Şubat'ta odamızı ziyaret eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü, koşulları sağlayan her sigorta acentesinin KOSGEB desteklerinden faydalanacağı müjdesini açıkladı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye genelinde 16 bin sigorta acentesinin KOSGEB desteklerinden  faydalanabileceğini kaydeden Baran, sigorta acentelerinin KOBİ kapsamına alınması  talimatını veren Başbakan Yıldırım ve düzenlemeyi yapan Bilim Sanayi ve Teknoloji  Bakanı Özlü'ye teşekkürlerini iletti.

Bu gelişme üzerine ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Ziya Kemal Gazioğlu ve üyelerin de kendisine teşekkür  ziyaretinde bulunduğunu aktaran Baran, "Gazioğlu, acentelerin 20 yıllık KOBİ olma  hayallerinin gerçek olduğunu, 16 bin acentenin KOSGEB desteklerinden  faydalanacağını ve işlerini büyütmek için ucuz krediler kullanacaklarını  söyledi." ifadesini kullandı.

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