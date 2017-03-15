Avrupa'dan Hollanda'ya tam destek !

Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik skandal tavrının ardından gerilim sürerken, bugün Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker peş peşe açıklamalar yaptı. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Tusk ve Juncker Hollanda'ya destek çıktı. Tusk sözlerini bir de Hollanda dilinde tekrarlayarak salondakilerin alkışını aldı.

Reuters'ın haberine göre, Avrupa Konseyi Başkanı Tusk, Türkiye'nin "Rotterdam'da faşizm olduğu" yönündeki açıklamalarının "gerçeklerden tamamen kopuk" olduğunu savundu.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Tusk, "Erasmus'un şehri Rotterdam, Naziler tarafından tamamen yok edilmişti ve şu an Fas'ta doğan bir belediye başkanı var: Eğer birisi Rotterdam'da faşizm görüyorsa, gerçeklerden tamamen kopuk demektir" dedi.

AFP'nin haberine göre, Tusk aynı sözleri bir de Hollandaca tekrarlayınca salondakilerden alkış aldı.

"HOLLANDA AVRUPA'DIR, AVRUPA DA HOLLANDA"

Tusk, "Hepimiz Hollanda ile dayanışma gösteriyoruz" ifadesini kullanan Tusk, "Hollanda Avrupa'dır. Avrupa Hollanda'dır. Bu ülke demokrasi ve özgürlük ülkesidir. Erasmus'un kenti Rotterdam Naziler tarafından tamamen yok edildi. Şu anda Fas doğumlu biri kentin belediye başkanı. Eğer birileri Rotterdam'da faşizm görüyorsa onlar gerçeklikle bağlarını tamamen koparmışlardır" diye konuştu.

Tusk'ın ardından konuşan Juncker, "Türkiye'nin Nazi taşlaması nedeniyle şoke oldum. Bugünkü yönetimlerle Naziler arasında kıyaslama yapılması kabul edilemez" dedi. Juncker ayrıca, Türk yetkililerin açıklamalarının Türkiye'yi Avrupa Birliği üyesi olma ihtimalinden gittikçe uzaklaştırdığını belirtti.