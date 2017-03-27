  • Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit oldu
  • İhraç sonrası Hakan Şükür'den flaş hamle
  • Sonar'ın anketinden ''Hayır'' çıktı
  • Bir kenti karıştıran olay ! Suriyeli sandılar ama...
  • Sinan Oğan'ın toplantısında arbede çıktı

AVRUPA'DAN KRİZ ÇIKARACAK BİR ADIM DAHA

Avrupa'dan kriz çıkaracak bir adım daha

Avrupa Birliği, Türkiye’ye verilen 4.5 milyar Euro’luk yardım fonunu durdurmayı planlıyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ankara ise bu konuda, “IPA’nın askıya alınabilmesi için müzakerelerin de askıya alınması gerekir” görüşünü savunuyor

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki 16 Nisan referandumu geriliminin ardından, AB’nin Türkiye’ye yönelik IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) fonlarını askıya almayı düşündüğü ortaya çıktı. Türkiye, 2007-2013 yılları arasında 4 milyar 795 milyon Euro mali katkı almış, Makedonya ve Sırbistan gibi ülkelerle kıyaslandığında fondan en çok yararlanan ülke olmuştu. AB’nin Türkiye’ye bu yıl da dahil olmak üzere 2020 yılına kadar adalet, içişleri ve temel haklar, ulaştırma, çevre ve iklim, enerji, rekabetçilik ve yenilik, istihdam, insan kaynaklarının gelişimi ve sosyal politikalar, tarım ve kırsal kalkınma, bölgesel ve sınır ötesi işbirliği alanlarındaki projelerde kullanılması için 2.5 milyar Euro vermesi planlanıyor.

Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre, AB ülkeleriyle yaşanan miting gerilimi ve sonrasındaki karşılıklı sert söylemler, AB’nin Türkiye’ye karşı IPA fonlarının kesilmesi kartını gündeme getirdi. Kaynaklar, “AB, Türkiye’deki projelere verilen fonların gerektiği gibi kullanılmadığını, farklı yerlere harcandığını iddia ediyor. Bu iddialar doğru değil. Şu anki gerilimin bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Bu politik bir söylem. Şu an böyle bir adım yok. Zaten bunun askıya alınması için Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması gerekiyor. Böyle bir karar alınmış değil ama iki tarafın söyleminde de bu tür ifadeler yer alıyor” dedi.

Habertürk
174
-
Bahçeli ''Hayır'' çıkarsa istifa edecek mi ?Bahçeli ''Hayır'' çıkarsa istifa edecek mi ?
Afyonkarahisar'da eski koca dehşetiAfyonkarahisar'da eski koca dehşeti
Annesi erkek çıkan genç kız konuştuAnnesi erkek çıkan genç kız konuştu
Canlı yayın yaparken kaza yaptıCanlı yayın yaparken kaza yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siz o baharı var ya...''Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siz o baharı var ya...''
İzmir'de dehşet ! Taksiyi otomatik silahlarla taradılarİzmir'de dehşet ! Taksiyi otomatik silahlarla taradılar
Her şey bir mesajla başladı ! Şimdi milyonlar izliyorHer şey bir mesajla başladı ! Şimdi milyonlar izliyor
Kılıçdaroğlu'ndan ''başkan yardımcısı'' tepkisiKılıçdaroğlu'ndan ''başkan yardımcısı'' tepkisi
Eski Danıştay hakimi sahte kimlikle yakalandıEski Danıştay hakimi sahte kimlikle yakalandı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS