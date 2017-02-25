Bahçeli'den Yıldırım'ın bozkurt işareti yapmasına yorum

Bahçeli, ''Başbakan'ın bozkurt işareti eline yakışmış, samimi ve milli duruşuna tam oturmuştur. Rahatsız olanlar kendi işine bakmalıdırlar'' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın bozkurt işareti yapması ile ilgili ilk açıklama yaptı. Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulunan Bahçeli "Başbakan partisinin grup toplantısında yapmış olduğu Bozkurt işareti günlerce konuşuldu. İlginçtir ki, siyasi gündem buna göre konuşlandı. Herkes fıtratına uygun görüş sarfetti: Niye yaptı, neden yaptı, ne söylemeye çalıştı? Şeklindeki sualler havalarda uçuştu, ortalığa doluştu." dedi.



"Gariplerin devrilen umutları, dökülen kanları insanlığın dip yaptığı, zulmün devleştiği anlarda yayılarak koyu bir örtü gibi dünyayı sarar. Mazlum ahı, kaldırılması en ağır yük,karşılanması en zor külfettir. Tarihin duvarında nice masumun feryadı çınlar,nicesinin iniltisi çağlar! Türklük,asırlarca varlığının bedelini çok acı ödemiştir.Eğer Türk milleti varsa soylu fedakârlıklarıyla soysuz fenalıklara direnmesindendir. Saldırılar Türklüğü durduramadı. Katliamlar Türklüğü pes ettiremedi. Soykırımlar Türklüğün parlak yoluna taş koyamadı. Ve yine koyamayacak."



"Düşmanlık dumanlarının milletimizi kesif karanlıklar içinde bıraktığı dönemler de bile, ben Türk'üm diyenin aklından teslimiyet geçmedi. Teslimiyet iradenin felç hali, ideallerin ölüm sancısıdır. İlkesizlik ise iradesizliğin duldasında filizlenip tavizkarlıkla serpilir. Hiçbir kötülük unutulmaz. Unutan, karakter ve ahlaki kaliteden bahsedemez. Türk milleti çile çekse de mihnet potasına girmez. Tam 25 yıl evvel, Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında şiddet ve vahşet Azerbaycan Türklüğünün başına yağdı. Üstelik soykırım suçu işlendi. Rusların 366. Alayı ve tepeden tırnağa silahlı Ermeni çeteler masum soydaşlarımızı vicdansızca katletti, cellatlar Hocalı'yı kana buladı."



"Hocalı soykırımında 106'sı kadın,63'ü çocuk olmak üzere 613 kardeşimiz şehit edildi.487 soydaşımız ağır yaralandı,bin 275'i de rehin alındı. Hepimiz Hocalı'nın yasını tutuyoruz. Hepimizin kalbi Hocalı'da atıyor ve işgalin bitmesi için Türklüğün vicdanı sabrediyor, gün sayıyor. Hocalı şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, milletçe bu acının alacaklısı olduğumuzu, 1992'deki caniliğin unutulmayacağını ifade ediyorum. Cevizi çift görmese ağaca taş atmayacak olan fırsatçılar, kurnazlığın mahkum elebaşları milli hissiyatı anlamaz, milleti tanımaz, tanıyamaz."



"Hocalı'yı duymamış, duysa bile duyarlılığının öznesi yapmamış çevrelerin uyduruk tezleri, uyuşmuş teklifleri Türk milletini meşgul edemez. Yağmur yağsa yaş görmeyen, dolu yağsa taş değmeyen; tarlası sırtında vızır vızır gezip vıdı vıdı dedikodu yapanlarla zaten yol yürünemez. Derler ki, tazının topal olduğu tavşanın kulağına gidince tavşanı gülme almış. Bu tazının meselesidir. Bozkurt ise alayının ensesindedir. Bozkurt Türklüğün ruh kökü, diriliş sembolüdür. Bağımsızlığımızın rehberi, varoluşumuzun şanlı destanı, milli duruşumuzun şerefidir."

