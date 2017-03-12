SON DAKİKABAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMA YAPACAK
  • Hollanda polisi Bakan Kaya'nın aracını durdurdu
  • Galatasaray son dakikada güldü !
  • Hollanda'dan uçuş iptali öncesi küstah teklif
  • Berlin'i kana bulayan isimle bağlantılı isim İzmir'de yakalandı
  • GÖRÜLMEMİŞ KRİZ ! HOLLANDA BAKAN'IN İNİŞ İZNİNİ İPTAL ETTİ

BAKAN KAYA'NIN HOLLANDA POLİSİ İLE TARTIŞMA ANI

Bakan Kaya'nın Hollanda polisi ile tartışma anı

Hollanda ile yaşana kriz sonrası Rotterdam'da yaşanan diplomatik skandal giderek büyüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Hollanda polisi ile tartıştı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hollanda polisi Bakan Kaya'ya özel tim eşliğinde Almanya'ya götürüleceğini söyledi. Bu duruma tepki gösteren Kaya Hollanda polisinin yaptığının antidemokratik bir uygulama olduğunu belirtti.

Bakan Kaya kendisinin konsolosluk binasına gitmek istediğini ve polisin de bu konuda kendisine engel olamayacağını söyledi. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, twitter’dan yeni bir açıklama daha yaptı. Bakan son açıklamasında "Ülkemizin toprağı olan Başkonsolosluğumuza girmemiz engelleniyor. Medeniyetin beşiği, Avrupanın göbeği ve yıl 2017. Avrupa’nın her yerinden vatandaşlarımız yanımızda.Onlarla buluşmamızı engelleyen zihniyete teslim olmayacağız. Sadece bir bakan olarak değil, bir Türk vatandaşı ve bir kadın olarak bu hukuksuzluğa asla teslim olmayacağız” dedi.

750
-
Serenay ile Mehmet Günsür'ün sevişme sahnesi rekor kırdıSerenay ile Mehmet Günsür'ün sevişme sahnesi rekor kırdı
Başbakan Yıldırım ölümden döndüBaşbakan Yıldırım ölümden döndü
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın istifasını mı isteyecek ?Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın istifasını mı isteyecek ?
''Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'yi ben aradım''''Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'yi ben aradım''
PSG'li oyuncular ve Rihanna iddiası!PSG'li oyuncular ve Rihanna iddiası!
Türkiye'nin yeni Suriye taktiği: Hilal !Türkiye'nin yeni Suriye taktiği: Hilal !
Polis memurunun kahrolduğu anPolis memurunun kahrolduğu an
Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırıda şok gelişmeEmrah Karaduman'a bıçaklı saldırıda şok gelişme
Hollanda Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldıHollanda Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS