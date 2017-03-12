Bakan Kaya'nın Hollanda polisi ile tartışma anı

Hollanda polisi Bakan Kaya'ya özel tim eşliğinde Almanya'ya götürüleceğini söyledi. Bu duruma tepki gösteren Kaya Hollanda polisinin yaptığının antidemokratik bir uygulama olduğunu belirtti.

Bakan Kaya kendisinin konsolosluk binasına gitmek istediğini ve polisin de bu konuda kendisine engel olamayacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, twitter’dan yeni bir açıklama daha yaptı. Bakan son açıklamasında "Ülkemizin toprağı olan Başkonsolosluğumuza girmemiz engelleniyor. Medeniyetin beşiği, Avrupanın göbeği ve yıl 2017. Avrupa’nın her yerinden vatandaşlarımız yanımızda.Onlarla buluşmamızı engelleyen zihniyete teslim olmayacağız. Sadece bir bakan olarak değil, bir Türk vatandaşı ve bir kadın olarak bu hukuksuzluğa asla teslim olmayacağız” dedi.