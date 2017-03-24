Bakan Müezzinoğlu: Bedelini ağır ödeyecekler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,"Bizim bu teşviklerden istifade edenler arasında istismar oranının yüzde 1'den daha az olduğu kanaatindeyim. Bu istismarı yapanlar da şunu bilsinler ki en ağır bedeli ödeyeceklerdir" dedi.

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, Çırağan Sarayı'nda katıldığı Google'un "Dijital Atölye" projesinin tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Müezzinoğlu'na, istihdam seferberliği kapsamında verilen teşviklerden yararlanmak üzere işverenlerin işçi çıkarıp yerine yeni işçi aldığı yönünde bir şikayet alıp almadıkları soruldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük teşviklerinin verildiği bir dönemi gerçekleştirdiklerini belirten Müezzinoğlu, "Bu teşvikleri istismar eden çok minimum düzeyde şikayetler aldığımızı ifade edebilirim. Bu anlamda her türlü tedbiri alıyoruz. Şunu rahatlıkkla söyleyebilirim bizim bu teşviklerden istifade edenler arasında istismar oranının yüzde 1'den daha az olduğu kanaatindeyim. Bu istismarı yapanlar da şunu bilsinler ki en ağır bedeli ödeyeceklerdir" diye konuştu.

"BU AY BUNU FARKETMEZSEK GELECEK AY BUNU YAKALARIZ"

Bakan Müezzinoğlu, "Şu anda yüzde 99 oranında son derece meşru, son derece başarılı bir proje olarak devam ediyor. Otomasyonun bu kadar güçlü olduğu bir yapıda bu ay farketmezsek gelecek ay bunu yakalarız. Bunların 3 ay önce nerede SGK'lı olduğu belli. Bu otomasyon entegrasyonlarını bugün yapabilecek gücümüz var. Dolayısıyla onlar kendilerini hemen ele verirler. Bunu kendilerine fırsatçılık olarak değil, ülke adına millet adına üretim adına güçlü sistemler adına bir fırsat olarak görenler bu anlamda meşru zeminde yüzde 99'un üzerinde kalan işverenimize de teşekkür ediyorum. Gerçekten ciddi bir sıkıntımızın olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HAK VE HUKUKUNU İSTEDİĞİ GİBİ ZEDELEYENLERE SEYİRCİ KALACAK DEĞİLİZ"

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon programında "16 Nisan'dan sonra Avrupa sürprizlerle karşılaşacak" sözlerini hatırlatması üzerine Bakan Müezzinoğlu şu değerlendirmede bulundu:

"Hayat zaten sürprizlerle doludur. Dolayısıyla 16 Nisan sonrası sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Avrupa ile olan süreçlerle ilgili değerlendirmelerini veya Türkiye'ye yanlış yapanlar ve yanlış yapmakta ısrar edenler, Türkiye'nin hak ve hukukunu istediği gibi zedeleyenlere biz seyirci kalacak değiliz. Alkış tutacak da değiliz. Dolayısıyla herkes yaptığı yanlışın cezasını günü geldiğince çeker ve bedelini öder. Kimse, "Ben güçlüyüm, istediğimi yaparım" diyerek istediği yanlışlığı yapmaya devam edemez"