Bakan'dan Bahçeli açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, referandum sürecinde Ak Parti'ye destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin büyük risk aldığını, Türk siyasi tarihinde böyle bir desteğin görülmediğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de esnaf odaları başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantıda bir araya geldi. Dedeman Park Otel'de düzenlenen toplantıya Bakan Zeybekci'nin yanı sıra, Ak Parti Milletvekili Şahin Tin, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Musa Çelikkol, oda ve borsa başkanları ile esnaf odalarının başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Türkiye'nin önemli bir kararın arifesinde olduğunu söyleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Hükümetimiz esnafın yanında oldu. Esnaf odaları sanatkarlar bir orman, fidanlık gibi. Görün, desteğe devam edeceğiz. Ahilik sandığını kurduk, esnafımız namerde, bırak merte bile muhtaç olmasın diye kurduk. Esnaflar için sicil affı uygulamasını hayata geçirdik. Terör örgütünden zarar gören hiçbir esnafımızı yalnız bırakmadık. Faizsiz kredi uygulaması başlattık" dedi.

'BU DÜZENLEME TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇAN DÜZENLEMEDİR'

Türkiye'nin önemli bir dönüm noktasından geçtiğini belirten bakan Zeybekci, "Ülkenin bağımsızlığı için, bu bayrağın Anadolu topraklarında kıyamete kadar dalgalanması için bu mesele esnafın meselesidir. Bu mesele muhtarların, öğretmenin, imamın, işçinin, memurun, çocuklarımızın, kadınlarımızın meselesidir. Bu düzenleme yıllardan beri çalışılmış Türkiye'nin sıkıntılarını gideren bir düzenlemedir. Türkiye'nin önünü açan düzenlemedir. 16 nisanda Türkiye başbakan seçmeyecek, partilere oy vermeyeceğiz. Türkiye bir sistem değişikliğine oy verecek. Türkiye bundan sonra geleceğinde bir daha aynı noktadan dayak yediği hastalıklara kapıyı kapatacak" dedi.

'BAHÇELİ RİSK ALDI'

Devlet Bahçeli'nin Türkiye siyasi tarihinde görülmemiş şekilde destek verdiğini ifade eden Bakan Zeybekci, "Mevzubahis millet, vatansa, bayraksa, gelecekse gerisi teferruattır ve ülkem için, bayrağım için "evet" diyorum diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bakın, Allah ondan razı olsun. Bakın neler yapmıyorlar, neler demiyorlar. Vay partisini sattı da, şu da, bu da. Menfaatini düşünen partisinde yüzde 10 alırım 13-17 alırım demedi. Türkiye'nin büyük kazancını gördü. Büyük fırsatı gördü. Risk aldı, risk. Kolay değil. Hiçbir siyasi parti genel başkanını bu şekilde başka bir siyasi partinin bir görüşüne bu şekilde güçlü bir destek vermesi, siyasi tarihimizde görülmedi. Bu millet adına Bahçeli'ye minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Tayyip Erdoğan'ı beğenmeyenlerden, beğenenlerden, sevenlerden, sevmeyenlerden Bahçeli'yi beğenenlerden, beğenmeyenlerden, bu onların meselesi değil ki; onlar bu gün var, yarın yok. Ama ilelebet Türkiye var olacak" diye konuştu.

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