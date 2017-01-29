Bakan'dan köprü açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkale'de dünyanın en uzun asma köprüsünü yapacaklarını ifade ederek, "10 milyar Türk lirasının üzerinde bir yatırım" dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemeler için Tekirdağ'a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ı ziyaret etti. Bakan Arslan, Tekirdağ Valiliği önünde yoğun ilgiyle karşılandı. Bakan Arslan, şeref defterini imzalayıp hatıra fotoğrafı çektikten sonra Valilik makamına geçti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Arslan, "Tekirdağ'a ilk gelişim değil, bakan olarak ilk gelişim ama bakanlık mensubu olarak çok geldim. Tekirdağ Muratlı Demiryolu benim genel müdür olduğum DLH ya da şimdiki ismiyle Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılırken çok gidip geldik. Yat limanı hakeza öyle ama orayla ilgili Allah'a şükür artık üst yapısının da ihalesini yaptık, sözleşmesini imzaladık, Maliyeye bildirdik. Gereği yapılıyor. Tabi Karayolları Genel Müdürlüğümüzün çevre yolu yapımıyla ilgili sürecin başından beri beraberdik, oraları da biliyorum. Velhasıl kelam bakanlığın Tekirdağ'a olan ilgisi eksilmeden, aksamadan devam ediyor. Ama iki şey, bir Tekirdağ'da birçok şey devam ediyor ama Tekirdağ Hayrabolu yolunun standardının yükseltilmesi, kısaltılması, 56 kilometreden 46 kilometreye düşecek şekilde bölünmüş yol, sıcak asfalt olması, yapım projesinin ihalesi 17 şubat 2017, yani yaklaşık 20 gün sonra biz inşallah oranın ihalesini gerçekleştirmiş olacağız ve ihale süreci biter bitmez de yapımına başlayacağız. Ciddi büyük de bir proje. 250-300 milyonluk, eski parayla 250-300 trilyonluk projeden bahsediyoruz. Ama hem Tekirdağ için, hem Hayrabolu için hem o güzergah için çok önemli olduğu için parası önemli değil helali hoş olsun" diye konuştu.

"2 bin 23 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük köprüsünü yapacağız"

1915 Çanakkale Köprüsü'ne değinen Bakan Arslan, "Ama bence ondan ziyade Malkara'dan Gelibolu Lapseki'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan bu bölgeyi, Trakya'yı, Avrupa'yı, İstanbul'un yükünü Gelibolu üzerinden Ege'ye aktaracak olan köprü ihalesi çok çok önemliydi. Bu Tekirdağ'ımız için önemli, Malkara'mız için önemli, Çanakkale için önemli ama daha önemlisi ülke için önemli. Ben onun iki boyutunu önemsiyorum. Bir boyutu, dünyanın en büyük köprüsünü yapmış olacağız. Bu Türkler de çok oluyor lafının tam da ispatı. Çok olmaya devam edeceğiz inşallah, çünkü biz insanımızın hayrı için, insanlığın hayrı için çok olmaya devam ediyoruz. Burada da çok olacağız. 2 bin 23 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük köprüsünü yapacağız. Onunla da yetinmeyeceğiz, gerek yaklaşım viyadüklerini, gerekse ayaklar sonrası açıklığı düşündüğünüz zaman 5,2 kilometrelik bir mesafeyle dünyanın en büyük köprüsünü yapmış olacağız. Bu olayın bir boyutu, ama olayın ikinci boyutu 10 milyar Türk lirasının üzerinde bir yatırım. Ekonomik olarak Türkiye'ye bu kadar saldırının olduğu bir ortamda 15 tane firma ihalemize teklif verdi. 4 ayrı grup oluştu. Bu 15 firmanın 8 tanesi yabancı, 7 tanesi Türk firması. Bu çok önemli. Ve yine bu konuda Japonya'sından Kore'sine, Çin'inden İtalya'sına yani sadece bir bölge değil, Avrupa Birliğinden bir ülke de dahil ciddi bir şekilde ilgi gösterdiler. Ülkeye olan güveni, ülkenin istikrarına olan güveni ortaya koymak adına 4 büyük gruptan çok ciddi, çok rekabetçi bir teklif aldık. Onun ayrıca önemsediğimiz kısmı da bu tekliflerin içerisinde 13 finans kuruluşunun evet ben bu projeyi finanse edeceğim diyerek mektup vermiş olması da, o sektörün içindeki insanlar bilir, bir ülkeye güvenin en büyük göstergelerinden biridir. Çok başarılı bir çalışmayla inşallah Tekirdağ, Trakya'yı, Ege'yi kalkındıracak önemli bir projeyi de hayata geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.