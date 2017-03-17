Başbakan Yardımcısı uyardı !

Başbakan Yardımcısı Canikli, foreks piyasası işlemleriyle ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eğer izin almadan yurt dışında foreks işlemi yapan alana, siteye erişiyorlarsa oraya ulaşımı engelleyeceğiz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, AA muhabirine, foreks piyasalarına ilişkin sınırlamalar için ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemelerinin yapılacağını söyledi. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) söz konusu piyasalara ilişkin düzenlemelerinden ilkinin yürürlüğe girdiğini anımsatan Canikli, yeni düzenlemelerin de kısa sürede hayata geçirileceğini bildirdi.

Türk vatandaşlarının mevcut yasalar uyarınca, Türk kurumlarından yetki almamış foreks işlemleri yapan bir siteye veya alana ulaşıp işlem yapmasının yasak olduğunu anlatan Canikli, başka ülke vatandaşlarının ise söz konusu işlemleri yapmasının Türkiye'yi ilgilendirmediğine işaret etti.

Canikli, foreks piyasaları konusunda, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hangi ülkede oluşturulursa oluşturulsun, oraya ulaşarak işlem yapması konusunda engelleme ve kural koyma yetkisi kesinlikle Türk Cumhuriyeti Devleti'nindir. Önümüzdeki günlerde yasal çalışmalarımız da olacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eğer izin almadan yurt dışında foreks işlemi yapan alana, siteye erişiyorlarsa oraya ulaşımı engelleyeceğiz. O yetkimiz de var. Dolayısıyla Türkiye'de getirdiğimiz düzenlemenin arkasından dolanılarak baypas edilmesi anlamına gelecek bu tür erişimlere de kesinlikle müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Canikli, foreks piyasalarına yönelik düzenlemenin çok isabetli olduğunun her geçen gün anlaşıldığını vurgulayarak, bu konuda en ufak bir problem bulunmadığını vurguladı.