Festivalin basın lansmanı 22 Mart 2017(Çarşamba) yarın saat 10.00’da Ortaköy Feriye Palace’da Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar ve dünyaca ünlü dansçıların katılımıyla gerçekleşecek. Lansmana konuşmacı olarak TÜRSAB başkanı Başaran Ulusoy, TUROB başkanı Timur Bayındır, Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş katılacak. Uluslararası Dans Festivali için özel olarak düzenlenen lansmanda siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Beşilktaş Belediyesi destekleriyle bu yıl 6.sı düzenlenecek olan Uluslararası Dans Festivali'nde, Türk ve Yabancı Dans severler “Barış ve Dostluk için Dans Et” sloganı ile 29 Mart -3 Nisan 2017 tarihleri arasında Hilton Istanbul Bosphorus Hotel’de buluşuyor..

26 Mart Pazar günü Ortaköy’de saat 16:00 – 22:00 arası Festivale Hazırlık Partisi’nin ardından, 29 Mart Çarşamba akşamı Hoşgeldiniz Partisi, 30 Mart Perşembe akşamı Pre-Party ve 31 Mart Cuma günü saat 11:00 – 13:00 arası Beşiktaş’ta Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’ın katılımı ile Festival Kortej Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

FESTİVAL KAPSAMINDA GERÇEKLEŞECEK BAŞLICA ETKİNLİKLER;

5 Gece 4 gün sürecek Dans ve Müzik Şöleninde gerçekleştirilecek başlıca etkinlikler;

80 Ülkeden 3.500 Danssever ile Dans ve Networking

Yaklaşık 80 ülkeden 3.500’den fazla dansseverin beklendiği, 5 gece 4 gün sürecek festivalde, dünyanın dört bir tarafından gelecek diğer katılımcılarla dans ederek ve networking yaparak farklı kültürleri yakından tanıma ve sosyalleşme fırsatı.

Dünyaca Ünlü Dans Gruplarından 4 Günde 100 Özel Şov

Latin dans dünyasının ünlü komedyen artistleri Moe Flex, Leon Rose (İngiltere) ve Luis Vazquez (Meksika) ve Türkiye’den Cem Usluoğlu’nun esprili ve eğlenceli sunumları ile, akşamları aralarında Dünya Salsa Şampiyonlarının da yer aldığı ABD, Güney Amerika, Rusya, Ukrayna, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, İngiltere, Hollanda, Belçika, Polonya, Uzakdoğu, İskandinav ve Balkan Ülkeleri’nden davetli yabancı ve yerli dans gruplarının özel gösterileri ve şovları.

4 Günde 24 Farklı Dans Türünde Başlangıç, Orta ve İleri Seviyeler için 180 Saat Workshop

Daha önce hiç dans etmemiş ama dansa ilk adımını atmak isteyenler için ayrı bir salonda 24 farklı dans türünde başlangıç seviye workshoplar; Latin Dansları (Salsa, Bachata, Cha Cha Cha), Zumba, Tango, Vals, Jazz, Swing, Lindy Hop, Flamenko, Sirtaki, Hip Hop, Oryantal, Afrika Dansları (Kizomba, Semba, Afro House), Brezilya Dansları, Roman, Zeybek, Harmandalı vb.

Ayrıca orta, ileri seviye dansçılar ve profesyonellere yönelik 10 ayrı salonda workshoplar, bootcamplar

Kwenda Lima ile Kurum Çalışanları için Kaizen Dans

Portekiz’den ünlü dans eğitmeni Kwenda Lima tarafından Kurum çalışanlarına yönelik düzenlenen 2 saatlik Kaizen Dans Workshopunda, insana aklını ve fiziksel yeteneklerini daha etkin kullanma yolunu gösteren Japon kültürünün binlerce yıldır bir parçası olan Kaizen öğretisinin dünyanın en eski iletişim aracı olan Dans ile eğlenceli bir eğitimle anlatımı.

Workshop tarihi: 1 Nisan Cumartesi 12:00 – 14:20.

Ünlü Latin DJ’leri ile Partiler

26 Mart Pazar günü Ortaköy’de saat 16:00 – 22:00 arası Festivale Hazırlık Partisi, 29 Mart Çarşamba akşamı Hoşgeldiniz Partisi, 31 Mart Cuma saat – 3 Nisan tarihlerinde 5 Gece 4 gün boyunca Londra, Amsterdam, Roma, Bükreş, Moskova, Oslo ve Cenevre’den ünlü DJ’ler ile gündüzleri Beşiktaş Sanatçılar Parkı’nda, akşamları Hilton Istanbul Bosphorus Hotel’de 4 ayrı salonda Partiler ve Canlı Küba Müziği.

*Ntv Spor Canlı Yayını İle Türkiye Salsa Şampiyonası ve Stargate Salsa Show Yarışması

NTV Spor Canlı Yayını ile 1 Nisan Cumartesi saat 09:00 – 17:00 arası Türkiye’nin en iyi salsa dansçılarının yarışacağı Türkiye Salsa Şampiyonası ile 2 Nisan Pazar 15:00 – 17:00 arası Ödüllü Stargate Salsa Show Yarışması.

Sağlık ve Spor için Zumba Fitness

2 Nisan Pazar günü saat 19:00 – 21:00 arası Türkiye’deki Zumba eğitmenlerinin ve Zumba severlerin katılımı ile Sağlık ve Spor için Zumba Fitness Partisi.

JCI Kültür ile Sosyal Sorumluluk Projesi

Festivalin partneri olarak her yıl çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile festivalde yer alan Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) Kültür Şubesi ve TSÇV (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı) işbirliği ile Spastik Çocuklara yardım amaçlı ünlüler ile dans etkinliği.