Bilgi Üniversitesi’nde ‘saldırı’ protestosu

Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü’nde 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği için açılan standa, dışarıdan gelen grup tarafından saldırılmasının ardından bugün öğrenciler üniversitenin bahçesinde toplandı. Kampüsteki saldırıdan üniversite yönetimini sorumlu tutan öğrenciler, rektörlük binasına yürüdü.

‘Yaşasın kadın dayanışması, ‘Erkek adalet değil, gerçek adalet’ , ‘Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz’ diye slogan atan öğrenciler, rektörlük önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı grup adına iletişim fakültesi öğrencisi Rabia Demiroğlu okudu. Demiroğlu, “Faşist bir erkek grubu tarafından saldırıya uğradık. Tekbir getirerek ellerinde bıçaklarla bize saldıran erkek grubuna karşı öz savunma yaptık. Dün yaşanan olayın ayak seslerini 2 yıldır duyuyoruz. Üniversite yönetimi bu durumdan haberdar olmasına rağmen bu tehditlere göz yummuştur” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE AKADEMİSYENLER VE CHP MİLLETVEKİLİ DE DESTEK VERDİ

Daha sonra üniversitede görevli Yrd.Doç.Yonca Demir bir açıklama yaparak, “Rektörlük makamını, haklarında daha önce de şikayette bulunulmuş saldırganlarla ilgili hiçbir işlem yapmayarak, bu vahim olayın gerçekleşmesine olanak sağlayan cezasızlık ikliminin oluşmasında payı olan idarecilerin ve saldırıya uğrayan mağdur öğrencilerimizin korunmasında ihmali veya kusurlu olan güvenlik amirlerinin saptanması için kapsamlı ve etkin bir soruşturma açmaya davet ediyoruz. Bilgi Üniversitesi akademisyenleri olarak bu vahim olayı en sert şekilde kınıyoruz” diye konuştu. Eyleme, öğrencilere destek vermek amacıyla CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel de katıldı.

REKTÖR YARDIMCISINA ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ

Basın açıklamasının ardından, rektörlük binası önünde bekleyen grup, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr.Ege Yazgan’ın, öğrencilerin sorunlarını dinlemek için bina önüne gelmesini istedi. Kalabalığın yanına gelen Prof.Dr.Ege Yazgan’a öğrenciler daha önce de üniversitede benzer olaylar yaşandığını ve bu olaylarla ilgili üniversite yönetiminin işlem yapıp yapmadığını sordu. Prof.Dr. Yazgan ise, söz konusu olaylar hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Öğrenciler, daha sonra dün yaşanan olayın neden önlenmediği sordu. Yazgan, “1 Mart itibariyle biz güvenlik önlemlerini almış bulunmaktayız. Biz güvenlik önlemlerini aldık” diyerek kalabalığın içinden ayrıldı. Bu sırada, öğrenciler Yazgan’ı yuhalayarak tepki gösterdi. Ardından öğrenciler dağıldı.